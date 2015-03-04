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Intel, akıllı saatleri virüs programıyla korumak istiyor

4 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Intel, akıllı saatleri virüs programıyla korumak istiyor
İşlemci dünyasının büyük ismi Intel, yaptığı açıklamaya göre akıllı saat modellerini virüs programlarıyla korumayı düşünüyor.
Bu doğrultudaki ilk adımı da atarak McAfee Mobile Security Suite yazılımını LG'nin Urabane LTE model isimli akıllı saatiyle beraber sunmaya hazırlanan firma, akıllı saatlerin kullanıcılar hakkında birçok kişisel bilgi topladığını ve bu nedenle de güvenliğin önemli bir unsur olduğunu belirtiyor. İntel CEO'su Brian Krzanich ise internete bağlanan her cihazın korunmaya ihtiyacı olduğunu sözlerine ekliyor.
Hemen hepsinin akıllı telefonlar (Birçok özel bilgimiz burada yer alıyor) ile bağlantı kurabildiği düşünüldüğünde mantıklı bir adım olarak görülen akıllı saatler için virüs programı fikri, bazı kişilerin görüşlerine göre ise direkt olarak Android Wear ya da WebOS gibi işletim sistemleri içerisinde gömülü olarak gelmesi gerekiyor.

http://www.theverge.com/2015/3/2/8133213/intel-mcafee-anti-virus-smartwatches-saddest-day-in-history-of-mankind Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Hiç gerek yok bence Intel beyciğim, boşuna yorma kendini :)
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zdniz 4 yıl
O virüs programı digil arka kapının bi diger adıdır...
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CaSsErDoDo 4 yıl
Google ve facebooktan daha büyük virüs var mı acaba...
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