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    Intel Core i9-13900K işlemcisi 5.8GHz hızına çıkabilir

    Intel Core i9-13900K işlemcisi çekirdek sayısını masaüstünde rekor ölçeklere getirirken saat frekanslarında da rekor kırıyor. Ayrıca ön bellek de ikiye katlanmış. 
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    Intel Core i9-13900K
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    Intel’in on üçüncü nesil Raptor Lake işlemcileri için yılın sonları beklenirken yavaş yavaş sızıntılar da gelmeye başladı. Yeni mimarinin tepe noktası Intel Core i9-13900K frekans rekoru kırıyor. 

    Intel Core i9-13900K neler sunacak?

    Sızıntılara göre Intel Core i9-13900K işlemcisinde 8 adet Golden Cove performans çekirdeği ve 16 adet Raptor Cove verimlilik çekirdeği barındırıyor. Böylece 24 çekirdek ve 32 izlek birimli bir canavar ortaya çıkıyor. 

    Yeni işlemci verimliliğin de etkisiyle 5.8GHz frekansına kadar hız aşırtılabiliyor. TDP değeri 125W iken önceki neslin iki katından fazla, 68MB ön bellek ile AMD’ye alan açmamaya çalışıyor. 

    Seride Intel Core i7-13700K işlemcisi 8+8 çekirdek yapısı ve 54MB ön bellek, Intel Core i5-13600K işlemcisi ise 6+8 çekirdek yapısı ve 44MB ön bellek ile geliyor. Seride Atom çekirdeklerinin de 4.5GHz seviyesine kadar çıkabildiği not düşülmüş.
     

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    orcnd 6 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 13 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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