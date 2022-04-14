Intel Core i9-13900K işlemcisi 5.8GHz hızına çıkabilir

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Intel’in on üçüncü nesil Raptor Lake işlemcileri için yılın sonları beklenirken yavaş yavaş sızıntılar da gelmeye başladı. Yeni mimarinin tepe noktası Intel Core i9-13900K frekans rekoru kırıyor.

Intel Core i9-13900K neler sunacak?

Sızıntılara göre Intel Core i9-13900K işlemcisinde 8 adet Golden Cove performans çekirdeği ve 16 adet Raptor Cove verimlilik çekirdeği barındırıyor. Böylece 24 çekirdek ve 32 izlek birimli bir canavar ortaya çıkıyor.

Intel Core i9-12900KS yeni şampiyon 6 gün önce eklendi

Yeni işlemci verimliliğin de etkisiyle 5.8GHz frekansına kadar hız aşırtılabiliyor. TDP değeri 125W iken önceki neslin iki katından fazla, 68MB ön bellek ile AMD’ye alan açmamaya çalışıyor.

Seride Intel Core i7-13700K işlemcisi 8+8 çekirdek yapısı ve 54MB ön bellek, Intel Core i5-13600K işlemcisi ise 6+8 çekirdek yapısı ve 44MB ön bellek ile geliyor. Seride Atom çekirdeklerinin de 4.5GHz seviyesine kadar çıkabildiği not düşülmüş.



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