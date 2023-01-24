Intel Arc A380 mobile uyarlandı

Tam Boyutta Gör Çinli üreticilerin zaman zaman mobil ekran kartlarını masaüstüne, masaüstü ekran kartlarını da mobile uyarladığını görüyoruz. Bu kez Intel Arc A380 giriş seviyesi masaüstü kartı mobile geldi.

Intel Arc A380 MXM ekran kartı neler sunuyor?

Çinli bir üretici Intel Arc A380 ekran kartında yer alan 6nm sürecindeki ACM-G11 çekirdeğini alarak MXM 3.1 tip-A devre kartına entegre etmiş. Dizüstüler ve iş istasyonları için yükseltilebilir bir grafik modülü sunan bu sistem PCIe 4.0 x8 özelliğine de sahip.

Intel Arc ekran kartları devam edecek mi? 1 ay önce eklendi

3 adet GDDR6 yongası 96-bit veri yolunda 6GB bellek sunuyor. 50W enerji değeri olan kart 75W pik seviyesine de çıkabiliyor. 3 adet HDMI ve 1 adet DP girişi yanında soğutma yuvaları da GeForce GTX 1050 Ti ekran kartına benziyor.

Intel ekran kartlarının çok daha yaygın olmadığı bir dönemde Çinli üreticiler müşterilere farklı alternatifler sunmaya çalışıyor. Elbette bu tarz mühendislikleri Çin dışında görebilmek pek mümkün olmuyor.

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