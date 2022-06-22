Intel Arc A380'in bağımsız oyun testleri paylaşıldı: Bekleneni vermeyebilir

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Masaüstü Arc serisi ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdüren Intel, geçtiğimiz günlerde Çin pazarına özel serinin giriş modeli Arc A380’i piyasaya sürdü. Bugün uygun fiyatlı yeni ekran kartı, sentetik ve bağımsız oyun testlerinde AMD RX 6400, RX 6500 XT, GTX 1650 ve RTX 3050 ile karşı karşıya geldi.

Intel'in yeni ekran kartı Arc A380, Çin'de piyasaya sürüldü 1 hf. önce eklendi

Şu ana kadar duyurulan tek özel soğutmalı model GUNNIR Arc A380 Photon’a ulaşan Shenmedounengce, yeni ekran kartını Core i5-12400, B660 anakart ve DDR4 belleğe sahip orta sınıf bir sistemde test ederek sonuçları paylaştı.

Intel Arc A380 nasıl bir performans sunuyor?

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Paylaşılan sonuçlara bakıldığında 3DMark Timespy testinde AMD RX 6400 ve RX 6500XT modellerini geride bırakmayı başaran Arc A380'nin, Nvidia’nın RTX 3050 modelinin hemen arkasında yerleştiği görülüyor. Bununla birlikte ışın izleme performansında rakibi AMD kartlara neredeyse iki kat fark atan yeni ekran kartının, bu konuda RTX 3050’e karşı 3,7 kat daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz.

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Sentetik testler bir kenara bırakıldığında ise RX 6400 ve GTX 1650 modellerine karşı 1080p çözünürlüğünde League of Legends, PUBG, GTA5, Tom Raider, Forza Horizon 5 ve Red Dead Redemption II gibi yapımlarda test edilen Arc A380, ne yazık ki rakiplerinden yüzde 10 ila yüzde 27 arasında daha yavaş bir performans sergiliyor.

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Intel Arc A380, RX 6400, 6500 XT ve GTX 1650 ile karşılaştırıldı