Intel'in amiral gemisi Arc A770, ışın izleme performansında RTX 3060'ın önünde

Intel, söz verdiği gibi Arc Alchemist ekran kartlarının ışın izleme (ray tracing) teknolojisini temel alan yeni bir video ile karşımıza çıktı. Intel Arc ekran kartlarının tepesindeki Arc A770, henüz kendisini tam olarak kanıtlayamamış olsa da yakında piyasaya çıkacak. Firmaya göre, en güçlü ekran kartları listesinde bu modelin yer alması bekleniyor.

Intel'in amiral gemisi ekran kartı Arc A770'de toplamda 32 adet ışın izleme birimi (RTU) bulunuyor. Intel'in Arc serisinin rekabetçi ve hatta Nvidia'nın Ampere mimarisindeki ikinci nesil RT çekirdeklerinden biraz daha iyi olduğunu iddia etmesinin ardından Arc A770'e olan beklenti büyümüş durumda.

Arc A770, ışın izleme performansında RTX 3060'ın önünde

Intel'in paylaştığı test sonuçlarına göre Arc A770, ultra ayarlarda 1080p çözünürlükte GeForce RTX 3060'tan daha iyi ışın izleme performansı sağlıyor. Sonuçlara göre Intel'in sunduğu çözüm, rakibinden yer yer 1.56 kat daha fazla performans sergiliyor. Ancak bazı oyunlarda Arc A770'in RTX 3060'ın gerisinde kaldığını da belirtmek gerekiyor. Kartın geride kaldığı oyunlar ise F1 2022, Guardians of the Galaxy, Battlefield V ve Deathloop. Intel'in test sonuçlarını temel alırsak firmanın XeSS ışın izleme teknolojisinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Intel tarafında daha fazla gecikme olmazsa Arc A770 kartının yıl sonundan önce piyasaya girmesi bekleniyor. Fakat Intel, herhangi bir fiyat veya net çıkış tarihi gibi detayları paylaşmamakta ısarcı. Öte yandan Arc A770'in 400 dolar civarında bir fiyatla raflara gelebileceği de belirtilmekte.

