Intel XeSS performansı paylaşıldı: Nvidia DLSS ve AMD FSR’ye rakip geldi

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Intel Graphics tarafından paylaşılan yeni bir videoda Nvidia DLSS ve AMD FSR’ye rakip olarak geliştirilen XeSS teknolojisinin çalışma şekli ve performans detaylarına yer verildi. Öte yandan XeSS (Xe Super Sampling - Xe Süper Örnekleme) teknolojisinin marka bağımsız olduğunu ve modern ekran kartları tarafından destekleneceğinin altını çizelim.

Intel XeSS esasında temelinde bir ölçeklendirme teknolojisi olarak nitelendirilebilir. XeSS yükseltme teknolojisi, yapay zeka ve nöral ağlar yardımıyla görüntüleri ölçeklendirerek minimum kalite kaybıyla maksimum performans kazanımı vadediyor. Intel tarafından paylaşılanlara göre XeSS, dört farklı kalite moduyla birlikte gelecek: Performans, denge, kalite ve ultra kalite. Seçtiğiniz moda göre daha fazla FPS artışı sağlandığı gibi aynı zamanda doğrusal olarak biraz daha detay kaybı da yaşanmakta.

Intel XeSS, yüzde 75 performans artışı sağlıyor

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Intel’in paylaştığı videoda ise firmanın Arc Alchemist ailesinin amiral gemisi Arc A770 kartı kullanılıyor. Ghostwire Tokyo, Hitman 3, Arcadegeddon, SoTR, Diofield Chronicle, Super People, Redout 2 ve Chivalry 2 gibi oyunlarda test edilen teknoloji, gözle görülür performans artışı sunuyor. Shadow of the Tomb Raider’da 1440p’de test edilen Arc A770, XeSS aktif değilken 46 FPS, aktifleştirildiğindeyse seçilen moda göre 87 FPS civarında kare hızlarına erişebiliyor. Diğer testlerde de benzer yükseliş sergileyen XeSS, performans modunda ortalama olarak yüzde 75, dengeli modda ise yüzde 25 düzeyinde bir FPS artışı vadediyor.

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Tüm bunların yanında Intel, gelecek ve mevcut oyunlara olan entegrasyonu kolaylaştırmak için XeSS’yi tüm geliştiricilere açık hale getirmeyi planlıyor. Ek olarak 28 Ekim’de çıkacak olan Call of Duty Modern Warfare II’de XeSS desteği sunulacağını da belirtelim.

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DLSS ve FSR rakibi olan Intel XeSS oyun performans testinde