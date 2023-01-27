Intel, rekabette hız kazanıyor: Arc ekran kartları için yeni sürücüler yolda

Bilmeyenler için Intel, birkaç hafta önce DirectX9 API performansını önemli ölçüde arttıran büyük bir sürücü güncellemesi yayınladı. Bu bağlamda şirket, Arc Alchemist serisinin DirectX12 ve Vulkan API’leri için iyi bir performansa sahip olduğunu ancak eski oyunlar için optimize edilmesinin zaman alacağını vurgulamıştı. Görünüşe göre bu çalışmalar nihayet tamamlandı.
Intel'in Arc serisi ekran kartlarını daha ulaşılabilir hale getirip getirmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak sürücülerde yapılan değişikliğin, gelecek nesil Intel ekran kartlarına da fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yeni sürücülerin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?