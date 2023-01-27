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    Intel, rekabette hız kazanıyor: Arc ekran kartları için yeni sürücüler yolda

    PC Games Hardware, Intel'in Arc ekran kartları için büyük bir sürücü güncellemesi hazırladığını ortaya çıkardı. Yen sürücüler, performansı büyük ölçüde arttıracak. 
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    Intel, Arc ekran kartlarının performansını arttıyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Intel, Arc A770, A750 ve A580 modelleri ile harici ekran kartı pazarına giriş yaptı. Ancak sevkiyat sorunları ve sürücü desteği konusunda rakiplerinin gerisinde kalan firma, çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bugün PC Games Hardware, Intel’in yüksek performanslı büyük bir sürücü güncellemesi hazırlandığını ortaya çıkardı.

     Arc ekran kartları için yeni sürücüler yolda

    Bilmeyenler için Intel, birkaç hafta önce DirectX9 API performansını önemli ölçüde arttıran büyük bir sürücü güncellemesi yayınladı. Bu bağlamda şirket, Arc Alchemist serisinin DirectX12 ve Vulkan API’leri için iyi bir performansa sahip olduğunu ancak eski oyunlar için optimize edilmesinin zaman alacağını vurgulamıştı. Görünüşe göre bu çalışmalar nihayet tamamlandı.

    Intel, Arc ekran kartlarının performansını arttıyor! Tam Boyutta Gör
    PC Games Hardware, Intel'in ekran sürücülerindeki darboğazı tespit ettiğini ve ortadan kaldırdığını bildirdi. Paylaşılan listenin de bunu doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Intel Arc serisinde test edilen 66 oyundan çoğu Raytracing dahil olmak üzere başarılı bir şekilde çalışıyor. Yalnızca Halo Infinite’te büyük bir sorun var gibi görünüyor.

    Intel'in Arc serisi ekran kartlarını daha ulaşılabilir hale getirip getirmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak sürücülerde yapılan değişikliğin, gelecek nesil Intel ekran kartlarına da fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yeni sürücülerin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 6 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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