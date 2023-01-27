Intel, rekabette hız kazanıyor: Arc ekran kartları için yeni sürücüler yolda

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Intel, Arc A770, A750 ve A580 modelleri ile harici ekran kartı pazarına giriş yaptı. Ancak sevkiyat sorunları ve sürücü desteği konusunda rakiplerinin gerisinde kalan firma, çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bugün PC Games Hardware, Intel’in yüksek performanslı büyük bir sürücü güncellemesi hazırlandığını ortaya çıkardı.

Arc ekran kartları için yeni sürücüler yolda

Bilmeyenler için Intel, birkaç hafta önce DirectX9 API performansını önemli ölçüde arttıran büyük bir sürücü güncellemesi yayınladı. Bu bağlamda şirket, Arc Alchemist serisinin DirectX12 ve Vulkan API’leri için iyi bir performansa sahip olduğunu ancak eski oyunlar için optimize edilmesinin zaman alacağını vurgulamıştı. Görünüşe göre bu çalışmalar nihayet tamamlandı.

Tam Boyutta Gör PC Games Hardware, Intel'in ekran sürücülerindeki darboğazı tespit ettiğini ve ortadan kaldırdığını bildirdi. Paylaşılan listenin de bunu doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Intel Arc serisinde test edilen 66 oyundan çoğu Raytracing dahil olmak üzere başarılı bir şekilde çalışıyor. Yalnızca Halo Infinite’te büyük bir sorun var gibi görünüyor.

Intel'in Arc serisi ekran kartlarını daha ulaşılabilir hale getirip getirmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak sürücülerde yapılan değişikliğin, gelecek nesil Intel ekran kartlarına da fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yeni sürücülerin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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