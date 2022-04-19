Intel Arc masaüstü kartları detaylanıyor

Intel Arc masaüstü kartları Ekran kartı Grafik birimi Çekirdek Küme sayısı İşlemci sayısı Bellek Bellek hızı Veri yolu TDP Arc A770 Xe-HPG 512EU Arc ACM-G10 512 EU 4096 10/8 GB GDDR6 16 Gbps 320-256-bit ~250W Arc A750 Xe-HPG 384EU Arc ACM-G10 384EU 3072 8 GB GDDR6 16 Gbps 256-bit ~200W Arc A580 Xe-HPG 256EU Arc ACM-G10 256EU 2048 8 GB GDDR6 16 Gbps 128-bit ~150W Arc A380 Xe-HPG 128EU Arc ACM-G11 128EU 1024 6 GB GDDR6 16 Gbps 96-bit ~100W

Mobil ekran kartlarını tanıtmasına rağmen masaüstü ekran kartları hakkında ser verip sır vermeyen Intel’in yol haritasında neler olduğu net bilinmiyor ancak yavaş yavaş şirket içerisinde sızıntılar büyümeye başladı.

Intel Arc masaüstü ekran kartları

Kaynaklar başlangıçta Intel’in 4 adet masaüstü ekran kartını piyasaya süreceğini belirtiyor. Ekran kartlarına Arc ACM-G10 (32 Xe çekirdeğine kadar) ve Arc ACM-G11(8 Xe çekirdeğine kadar) grafik çekirdekleri hayat veriyor. Performans da buna göre değişiyor.

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Seride Intel Arc A770 ekran kartı tepede yer alıyor. 4096 çekirdekli ekran kartı 8GB veya 10GB GDDR6 bellek ile geliyor. Bu kartın RTX 3060 Ti ile rekabet edeceği ifade edilmiş. En alt düzeyde ise Arc A380 ekran kartı Radeon RX 6400 ile mücadele edecek.

Tam Boyutta Gör

Kaynaklar Intel Arc A900 olarak performans odaklı bir seriden daha bahsediyor ancak bu yıl piyasaya çıkmayabilir. Özellikle ekran kartı sürücülerinde optimizasyon sıkıntıları yaşadığı için Intel’in tanıtımları zamana yayacağı not düşülmüş.



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