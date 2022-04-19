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    Intel Arc masaüstü kartları detaylanıyor

    Ani bir kararla masaüstü ekran kartlarının çıkışını sonbahar dönemine erteleyen Intel’in ilk etapta hazırladığı modeller sızdırıldı. Intel Arc 900 serisi ise daha sonra. 
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    Intel Arc masaüstü kartları
    Ekran kartı Grafik birimi Çekirdek Küme sayısı İşlemci sayısı Bellek Bellek hızı Veri yolu TDP
    Arc A770 Xe-HPG 512EU Arc ACM-G10 512 EU 4096 10/8 GB GDDR6 16 Gbps 320-256-bit ~250W
    Arc A750 Xe-HPG 384EU Arc ACM-G10 384EU 3072 8 GB GDDR6 16 Gbps 256-bit ~200W
    Arc A580 Xe-HPG 256EU Arc ACM-G10 256EU 2048 8 GB GDDR6 16 Gbps 128-bit ~150W
    Arc A380 Xe-HPG 128EU Arc ACM-G11 128EU 1024 6 GB GDDR6 16 Gbps 96-bit ~100W

    Mobil ekran kartlarını tanıtmasına rağmen masaüstü ekran kartları hakkında ser verip sır vermeyen Intel’in yol haritasında neler olduğu net bilinmiyor ancak yavaş yavaş şirket içerisinde sızıntılar büyümeye başladı. 

    Intel Arc masaüstü ekran kartları

    Kaynaklar başlangıçta Intel’in 4 adet masaüstü ekran kartını piyasaya süreceğini belirtiyor. Ekran kartlarına Arc ACM-G10 (32 Xe çekirdeğine kadar) ve Arc ACM-G11(8 Xe çekirdeğine kadar) grafik çekirdekleri hayat veriyor. Performans da buna göre değişiyor. 

    Seride Intel Arc A770 ekran kartı tepede yer alıyor. 4096 çekirdekli ekran kartı 8GB veya 10GB GDDR6 bellek ile geliyor. Bu kartın RTX 3060 Ti ile rekabet edeceği ifade edilmiş. En alt düzeyde ise Arc A380 ekran kartı Radeon RX 6400 ile mücadele edecek. 

    Intel Arc A770
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    Kaynaklar Intel Arc A900 olarak performans odaklı bir seriden daha bahsediyor ancak bu yıl piyasaya çıkmayabilir. Özellikle ekran kartı sürücülerinde optimizasyon sıkıntıları yaşadığı için Intel’in tanıtımları zamana yayacağı not düşülmüş.
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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