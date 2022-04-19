Intel Arc masaüstü kartları detaylanıyor

|Ekran kartı
|Grafik birimi
|Çekirdek
|Küme sayısı
|İşlemci sayısı
|Bellek
|Bellek hızı
|Veri yolu
|TDP
|Arc A770
|Xe-HPG 512EU
|Arc ACM-G10
|512 EU
|4096
|10/8 GB GDDR6
|16 Gbps
|320-256-bit
|~250W
|Arc A750
|Xe-HPG 384EU
|Arc ACM-G10
|384EU
|3072
|8 GB GDDR6
|16 Gbps
|256-bit
|~200W
|Arc A580
|Xe-HPG 256EU
|Arc ACM-G10
|256EU
|2048
|8 GB GDDR6
|16 Gbps
|128-bit
|~150W
|Arc A380
|Xe-HPG 128EU
|Arc ACM-G11
|128EU
|1024
|6 GB GDDR6
|16 Gbps
|96-bit
|~100W
Mobil ekran kartlarını tanıtmasına rağmen masaüstü ekran kartları hakkında ser verip sır vermeyen Intel’in yol haritasında neler olduğu net bilinmiyor ancak yavaş yavaş şirket içerisinde sızıntılar büyümeye başladı.
Intel Arc masaüstü ekran kartları
Kaynaklar başlangıçta Intel’in 4 adet masaüstü ekran kartını piyasaya süreceğini belirtiyor. Ekran kartlarına Arc ACM-G10 (32 Xe çekirdeğine kadar) ve Arc ACM-G11(8 Xe çekirdeğine kadar) grafik çekirdekleri hayat veriyor. Performans da buna göre değişiyor.
Seride Intel Arc A770 ekran kartı tepede yer alıyor. 4096 çekirdekli ekran kartı 8GB veya 10GB GDDR6 bellek ile geliyor. Bu kartın RTX 3060 Ti ile rekabet edeceği ifade edilmiş. En alt düzeyde ise Arc A380 ekran kartı Radeon RX 6400 ile mücadele edecek.
Kaynaklar Intel Arc A900 olarak performans odaklı bir seriden daha bahsediyor ancak bu yıl piyasaya çıkmayabilir. Özellikle ekran kartı sürücülerinde optimizasyon sıkıntıları yaşadığı için Intel’in tanıtımları zamana yayacağı not düşülmüş.
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler