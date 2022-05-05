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    Intel Arc Pro A40M destek sayfalarında göründü

    Intel’in iş istasyonlarına yönelik olarak hazırladığı Intel Arc Pro M serisi ekran kartları internete sızmaya devam ediyor. Bu kez Intel Arc Pro A40M adıyla yeni bir ekran kartı sızdırıldı. 
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    Intel Arc Pro A40M
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    Mobil sistemler için Arc grafik mimarisini duyuran Intel önümüzdeki dönemde masaüstü ve iş istasyonları için tanıtımlara hazırlanıyor. Bununla birlikte iş istasyonları ile ilgili ekran kartları dolaylı da olsa resmiyet kazandı. 

    Intel Arc Pro A40M neler sunuyor?

    Geçtiğimiz haftalarda Dell Precision 5470 mobil iş istasyonu için hazırlanan afişlerde Intel Arc Pro A30M giriş  seviyesi ekran kartını görmüştük. Bu hafta ise Intel Arc Pro A40M yine Dell resmi destek sayfalarında ortaya çıktı. NVIDIA GeForce RTX A1000 ile birlikte sunulacak olan Intel Arc Pro A40M seçeneği ACM-G11 çekirdeğini temel alıyor ve nispeten biraz daha güçsüz bir versiyon olarak yer alıyor. 

    Bu kartlar mobil versiyonları yansıtacak gibi görünüyor. Intel Arc A350M ekran kartında 768 işlem birimi, 6 ışın izleme çekirdeği, 1150MHz frekans ve 64-bit veri yolunda 4GB GDDR6 yer alırken 25W-35W arası güç tüketiyor. 

    Intel Arc A370M ekran kartında ise 1024 işlem birimi, 8 ışın izleme çekirdeği, 1550MHz frekans, 4GB 64-bit GDDR6, 35W-50W enerji değerleri bulunuyor. Intel Arc Pro A30M muhtemelen bunlardan birisini temel alıyor. Intel Arc Pro A40M için ise ACM-G10 çekirdeği konuşuluyor ve bir tık üstte yer alacağı tahmin ediliyor. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 5 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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