Intel Arc Pro A40M destek sayfalarında göründü

Tam Boyutta Gör

Mobil sistemler için Arc grafik mimarisini duyuran Intel önümüzdeki dönemde masaüstü ve iş istasyonları için tanıtımlara hazırlanıyor. Bununla birlikte iş istasyonları ile ilgili ekran kartları dolaylı da olsa resmiyet kazandı.

Intel Arc Pro A40M neler sunuyor?

Geçtiğimiz haftalarda Dell Precision 5470 mobil iş istasyonu için hazırlanan afişlerde Intel Arc Pro A30M giriş seviyesi ekran kartını görmüştük. Bu hafta ise Intel Arc Pro A40M yine Dell resmi destek sayfalarında ortaya çıktı. NVIDIA GeForce RTX A1000 ile birlikte sunulacak olan Intel Arc Pro A40M seçeneği ACM-G11 çekirdeğini temel alıyor ve nispeten biraz daha güçsüz bir versiyon olarak yer alıyor.

Intel Arc A30M PRO ortaya çıktı 1 ay önce eklendi

Bu kartlar mobil versiyonları yansıtacak gibi görünüyor. Intel Arc A350M ekran kartında 768 işlem birimi, 6 ışın izleme çekirdeği, 1150MHz frekans ve 64-bit veri yolunda 4GB GDDR6 yer alırken 25W-35W arası güç tüketiyor.

Intel Arc A370M ekran kartında ise 1024 işlem birimi, 8 ışın izleme çekirdeği, 1550MHz frekans, 4GB 64-bit GDDR6, 35W-50W enerji değerleri bulunuyor. Intel Arc Pro A30M muhtemelen bunlardan birisini temel alıyor. Intel Arc Pro A40M için ise ACM-G10 çekirdeği konuşuluyor ve bir tık üstte yer alacağı tahmin ediliyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel Arc Pro A40M ortaya çıktı