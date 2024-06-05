Intel Arrow Lake masaüstü işlemcileri Ekim ayında geliyor

Intel Arrow Lake, ekim ayında çıkabilir
Intel'in Arrow Lake kod adlı ve Core Ultra 200 markası altında piyasaya sürülecek yeni nesil masaüstü işlemcilerinin Ekim 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşlemcilerin duyurusu ise Eylül 2024’teki ON etkinliğinde yapılacak. Bununla birlikte Intel CEO'su Pat Gelsinger, yaptığı açıklamada Arrow Lake CPU'ların önce masaüstü platformuna, ardından da dizüstü bilgisayarlara geleceğini doğruladı.
Arrow Lake ile birlikte Intel, mimariyi de değiştiriyor. Bu değişikliklerin çok büyük kısmı ise detaylarına yer verdiğimiz Lunar Lake ailesinden geliyor. Bu bağlamda yeni Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerinden gelen performans sırasıyla en az yüzde 14 ve yüzde 38 IPC artışı şeklinde olacak. Diğer bir gelişme ise güç tüketiminde yaşanacak ve bu işlemcilerin TDP'leri Raptor Lake'in yüzde 80'i kadar olacak, yani 14. Nesil kadar agresif TDP’ler görmeyeceğiz. İlk piyasaya çıkacak işlemcilerin ise Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olması bekleniyor. Hız aşırtma yapılamayan (K olmayan) sürümler daha sonra piyasaya sürülecek.
Kötü haber
Halihazırda bir Intel işlemci kullanıyorsanız ve yükseltme yapmayı umuyorsanız size kötü bir haberimiz de var: Arrow Lake yeni bir soket kullanack. Intel, LGA1851 soketine geçiyor, bu da mevcut nesil LGA 1700 anakartların uyumlu olmayacağı anlamına geliyor. Yeni işlemcilerle birlikte Z890 serisi anakartlar piyasaya çıkacak. Yukarıda dediğimiz gibi bazı üreticiler bu anakartlarında CAMM2 bellek standardını destekleyebilir. CAMM2, SO-DIMM'den daha incedir, tek bir modülle çift kanallı belleği etkinleştirebilir ve daha yüksek hızlara ve daha düşük zamanlamalara ulaşabilir.
Gelsinger ayrıca Intel'in bir sonraki mobil işlemcisi Panther Lake'in 2025 yılında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu işlemci 18A sürecinde üretilecek. Intel, başlangıçta Lunar Lake’i 18A ile üretmeyi hedefliyordu. Ancak çip üzerindeki iki önemli parçanın TSMC tarafından üretilmesi planlarda aksaklıklar olduğuna işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.