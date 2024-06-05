Intel Arrow Lake masaüstü işlemcileri Ekim ayında geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz gün yeni nesil işlemcisi Lunar Lake'i duyurdu. Bununla birlikte CEO Pat Gelsinger, Intel'in yol haritasını da güncelledi ve artık sırada masaüstü serisi Arrow Lake var. Lunar Lake, yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya dizüstü bilgisayarlarla birlikte girmeye hazır. Yeni gelen bilgilere göre ise Arrow Lake bu sonhabar döneminde piyasaya çıkış yapacak.

Intel Arrow Lake, ekim ayında çıkabilir

Intel'in Arrow Lake kod adlı ve Core Ultra 200 markası altında piyasaya sürülecek yeni nesil masaüstü işlemcilerinin Ekim 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşlemcilerin duyurusu ise Eylül 2024’teki ON etkinliğinde yapılacak. Bununla birlikte Intel CEO'su Pat Gelsinger, yaptığı açıklamada Arrow Lake CPU'ların önce masaüstü platformuna, ardından da dizüstü bilgisayarlara geleceğini doğruladı.

Arrow Lake ile birlikte Intel, mimariyi de değiştiriyor. Bu değişikliklerin çok büyük kısmı ise detaylarına yer verdiğimiz Lunar Lake ailesinden geliyor. Bu bağlamda yeni Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerinden gelen performans sırasıyla en az yüzde 14 ve yüzde 38 IPC artışı şeklinde olacak. Diğer bir gelişme ise güç tüketiminde yaşanacak ve bu işlemcilerin TDP'leri Raptor Lake'in yüzde 80'i kadar olacak, yani 14. Nesil kadar agresif TDP’ler görmeyeceğiz. İlk piyasaya çıkacak işlemcilerin ise Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olması bekleniyor. Hız aşırtma yapılamayan (K olmayan) sürümler daha sonra piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Intel'in anakart ortaklarının yeni CAMM2 bellek modüllerini test ediyor olması, bellek çözümlerini yeni nesil tasarımlarda mümkün olduğunca performanslı hale getirmeye çalıştıklarını gösteriyor. CAMM2, CPU'ya daha yakın bir çözüm sunarak geleneksel SO-DIMM arayüzünden daha yüksek bellek hızlarına olanak tanıyor. Bunları masaüstünde belki sınırlı sayıda göreceğiz ancak Arrow Lake’in dizüstü çözümlerinde daha yaygın kullanılabilirler.

Kötü haber

Halihazırda bir Intel işlemci kullanıyorsanız ve yükseltme yapmayı umuyorsanız size kötü bir haberimiz de var: Arrow Lake yeni bir soket kullanack. Intel, LGA1851 soketine geçiyor, bu da mevcut nesil LGA 1700 anakartların uyumlu olmayacağı anlamına geliyor. Yeni işlemcilerle birlikte Z890 serisi anakartlar piyasaya çıkacak. Yukarıda dediğimiz gibi bazı üreticiler bu anakartlarında CAMM2 bellek standardını destekleyebilir. CAMM2, SO-DIMM'den daha incedir, tek bir modülle çift kanallı belleği etkinleştirebilir ve daha yüksek hızlara ve daha düşük zamanlamalara ulaşabilir.

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Gelsinger ayrıca Intel'in bir sonraki mobil işlemcisi Panther Lake'in 2025 yılında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu işlemci 18A sürecinde üretilecek. Intel, başlangıçta Lunar Lake’i 18A ile üretmeyi hedefliyordu. Ancak çip üzerindeki iki önemli parçanın TSMC tarafından üretilmesi planlarda aksaklıklar olduğuna işaret ediyor.

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Intel Arrow Lake masaüstü işlemcileri Ekim ayında geliyor