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    Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler detaylanıyor: Önbellek boyutları sızdı

    15.Nesil Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerin bazı özellikleri netleşmeye başladı. Peki Meteor Lake'in ardından kullanıma sunulacak işlemciler neler sunacak? İşte detaylar
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    Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler netleşmeye başladı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Meteor Lake'in devamı olacak Arrow Lake-S masaüstü platformundan da detaylar sızmaya başladı.  Bugün paylaşılan yeni bir raporda, işlemcilerin önbellek boyutları gün yüzüne çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Intel Arrow Lake-S işlemcilerin önbellek boyutları sızdı

    Bilmeyenler için Intel Arrow Lake-S işlemciler, 800 serisi anakartlar ile önümüzdeki yıl çıkış yapması beklenen LGA 1851 platformunu temel alacak. Önceki bilgiler, Arrow Lake'in Lion Cove P-Cores ve Skymont E-Cores çekirdeklerine sahip olacağını bizlere gösterdi. Ancak aynı mikro mimarinin Meteor Lake ve Lunar Lake için de doğrulandığını belirtelim. 

    Bugün paylaşılan raporlar ise, Arrow Lake-S CPU'larda kullanılacak her P-Core'un (performans çekirdeği) ek 1 MB L2 önbellek taşıyacağı ve toplam 3 MB boyuta sahip olacağını söylüyor. Bu, Raptor Cove'da bulunan çekirdek başına 2 MB L2 önbelleğe kıyasla yüzde 50'lik bir artışı temsil ediyor. Golden Cove çekirdeklerinde ise iki katı aşan bir artış söz konusu. İşlemcilerin L3 önbellek boyutları ise Raptor Lake ile aynı olacak.

    Mevcut ve yakında çıkacak Intel işlemcilerin L2 önbellek boyutları:

    • Arrow Lake-S (Lion Cove P-Core) - Çekirdek Başına 3 MB L2 Önbellek (Henüz çıkmadı)
    • Raptor Lake-S (Raptor Cove P-Core) - Çekirdek Başına 2 MB L2 Önbellek
    • Alder Lake-S (Golden Cove P-Core) - Çekirdek Başına 1,25 MB L2 Önbellek

    Ayrıca yakın zamanlı kıyaslamalar, Intel Arrow Lake-S Masaüstü CPU'ların Raptor Lake'e kıyasla yüzde 21'e varan bir performans artışı sunacağını gösteriyor. Ancak masaüstü serisinin 15. Nesil olarak devam edip etmeyeceği veya ''Core Ultra'' serisinin standart hale gelip gelmeyeceği henüz net değil. Niketim ''Core Ultra'' isim şemasının ilk olarak Meteor Lake işlemcilerde kullanılması bekleniyor. 

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