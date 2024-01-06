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    Anlık Bildirim

    Intel, ASML'nin en gelişmiş litografi cihazının ilk parçasını teslim aldı

    Intel, ASML'nin aşırı ultraviyole (EUV) litografi cihazının ilk ana bileşenlerini aldığını duyurdu. Intel, çip üretimi için High-NA EUV ekipmanını kullanan ilk şirket olmayı planlıyor.
    Intel, ASML'nin en gelişmiş cihazının ilk parçasını teslim aldı Tam Boyutta Gör
    Intel, ASML'nin aşırı ultraviyole (EUV) litografi cihazının ilk ana bileşenlerini aldığını duyurdu. Intel, önümüzdeki yıllarda çiplerin seri üretimi için High-NA EUV ekipmanını kullanan ilk şirket olmayı planladığından, iki şirket makinenin montajına kısa süre içinde başlayacak. Cihaz, 0,55 sayısal diyafram açıklığına sahip bir lens (High-NA) kullanıyor. Böylelikle silikon plakalar üzerinde daha küçük tasarımlar basmak mümkün oluyor. Dolayısıyla aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

    13 konteyner büyüklüğünde

    ASML'nin Twinscan EXE litografi makinesi, 13 kamyonda bulunan 250 kasayla taşınan devasa bir makine. ASML ilk konteyneri 21 Aralık'ta Hollanda'nın Veldhoven kentinden yola çıkardı. Şimdi ise Intel makineyi Hillsboro, Oregon yakınlarındaki tesisinde teslim aldı. Önümüzdeki aylarda cihazın montajı Intel'in D1X Mod3 araştırma fabrikasında yapılacak. Burada Intel mühendisleri, şirketin 18A üretim teknolojisini kullanarak çip üretmek için aracı nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.

    Intel, ASML'nin en gelişmiş cihazının ilk parçasını teslim aldı Tam Boyutta Gör
    High-NA EUV litografi makineleri, 8 nm çözünürlüğe ulaşabilen 0,55 sayısal açıklığa (NA) sahip lensle donatıldı. Mevcut EUV makineleri 0,33 NA lens ile 13 nm çözünürlük sunabiliyor. Dolayısıyla yeni makineler çok daha hassas çip üretimine imkan tanıyor. Her EUV High-NA cihazının 300 milyon ile 400 milyon dolar arasında maliyetinin olduğu tahmin ediliyor.

    Bu makine öncelikle Intel'in 18A (18 angstrom, 1,8nm) üretim teknolojisiyle High NA EUV'nin nasıl kullanılacağını öğrenmek için kullanılacak. Ancak Twinscan EXE ile gerçek yüksek hacimli üretim, 18A sonrası üretim süreçlerinde gerçekleşecek. 

    Intel, 18A ile üretim teknolojisindeki liderliği geri almak istiyor. Intel, High-NA özellikli 18A sonrası üretim düğümleriyle yalnızca güç, performans ve alan konusunda liderliğini korumayı değil, aynı zamanda High-NA üretim konusunda kendi standartlarını oluşturmayı da umuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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