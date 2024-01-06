Intel, ASML'nin en gelişmiş litografi cihazının ilk parçasını teslim aldı

13 konteyner büyüklüğünde
ASML'nin Twinscan EXE litografi makinesi, 13 kamyonda bulunan 250 kasayla taşınan devasa bir makine. ASML ilk konteyneri 21 Aralık'ta Hollanda'nın Veldhoven kentinden yola çıkardı. Şimdi ise Intel makineyi Hillsboro, Oregon yakınlarındaki tesisinde teslim aldı. Önümüzdeki aylarda cihazın montajı Intel'in D1X Mod3 araştırma fabrikasında yapılacak. Burada Intel mühendisleri, şirketin 18A üretim teknolojisini kullanarak çip üretmek için aracı nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.
Bu makine öncelikle Intel'in 18A (18 angstrom, 1,8nm) üretim teknolojisiyle High NA EUV'nin nasıl kullanılacağını öğrenmek için kullanılacak. Ancak Twinscan EXE ile gerçek yüksek hacimli üretim, 18A sonrası üretim süreçlerinde gerçekleşecek.
Intel, 18A ile üretim teknolojisindeki liderliği geri almak istiyor. Intel, High-NA özellikli 18A sonrası üretim düğümleriyle yalnızca güç, performans ve alan konusunda liderliğini korumayı değil, aynı zamanda High-NA üretim konusunda kendi standartlarını oluşturmayı da umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.