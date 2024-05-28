Gerek yok denmişti: TSMC, High-NA EUV için sessizce ASML’nin kapısını çaldı

TSMC, ASML’nin kapısında
TSMC her ne kadar High-NA EUV litografi makineleri olmadan da idare edebileceğini ve 2026'dan önce bu araçların ekonomik olarak mantıklı olmayacağını düşünse de işler değişmiş gibi görünüyor. Zira TSMC CEO'su C.C. Wei’nin sessiz sedasız ASML’nin genel merkezini ziyaret ettiği bildiriliyor. Üstelik bu ziyaret, şirketin Tayvan'daki sempozyumu sırasında gerçekleşmiş.
ASML, CEO’sunun bu seyahatini resmen açılamadı ancak ASML CEO'su Christopher Fuke ile TRUMPF CEO'su Nicola Leibinger-Kammüller ve ilgili sosyal medya hesapları aracılığıyla bu seyahat doğrulandı. ASML CEO'su, yaptığı açıklamada Wei’ye yeni High-NA EUV başta olmak üzere son teknolojilerini ve yeni ürünlerini tanıttıklarını söyledi.
Öte yandan TSMC’nin şimdi olmasa da geçmişte ve muhtemele gelecekteki ezeli rakibi Intel, High-NA EUV üzerinde en güçlü şirket konumunda. Intel, zaten değer 400 milyon doları bulan ilk makineyi teslim almış ve kurmuştu. Son raporlar ise işlemci devinin, ASML’nin 1 yıllık üretim kapasitesini satın aldığını söylüyor. Bu da yaklaşık 5-7 cihaz anlamına geliyor. Intel dışında Samsung ve SK Hynix'in önümüzdeki yılın ikinci yarısında bu makineleri almaya başlaması bekleniyor.
Bilmeyenler için High-NA EUV litografi makineleri, mevcut EUV makinelerine kıyasla 1,7 kat daha küçük transistör üretimi sağlayarak çip yoğunluğunu 2,9 kat artırabiliyor. ASML'nin Twinscan EXE High-NA EUV litografi makineleri, 2nm'den daha küçük yeni nesil süreç teknolojileri üretmek için hayati önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.