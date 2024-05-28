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    Anlık Bildirim

    Gerek yok denmişti: TSMC, High-NA EUV için sessizce ASML’nin kapısını çaldı

    TSMC CEO'sunun sessiz sedasız Hollandalı litografi makineleri üreticisi ASML’yi ziyaret ettiği belirtiliyor. Yapılan görüşmelerin ise şirketin yeni High-NA EUV makineleri hakkında olduğu söyleniyor.
    TSMC, High-NA EUV için sessizce ASML’nin kapısını çaldı Tam Boyutta Gör
    TSMC, özellikle son aylarda Hollandalı litografi makineleri üreticisi ASML’nin en yeni gelişmiş çözümü High-NA EUV’ye ihtiyaçları olmadığını ve onlarsız da ilerleyebileceklerini söylüyordu. Bu bir iddia veya söylenti değil, bunu bizzat TSMC'nin iş geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kevin Zhang söylüyordu. Ancak görünüşe göre TSMC’nin yörüngesinde bir değişiklik yaşanmış olabilir.

    TSMC, ASML’nin kapısında

    TSMC her ne kadar High-NA EUV litografi makineleri olmadan da idare edebileceğini ve 2026'dan önce bu araçların ekonomik olarak mantıklı olmayacağını düşünse de işler değişmiş gibi görünüyor. Zira TSMC CEO'su C.C. Wei’nin sessiz sedasız ASML’nin genel merkezini ziyaret ettiği bildiriliyor. Üstelik bu ziyaret, şirketin Tayvan'daki sempozyumu sırasında gerçekleşmiş.

    ASML, CEO’sunun bu seyahatini resmen açılamadı ancak ASML CEO'su Christopher Fuke ile TRUMPF CEO'su Nicola Leibinger-Kammüller ve ilgili sosyal medya hesapları aracılığıyla bu seyahat doğrulandı. ASML CEO'su, yaptığı açıklamada Wei’ye yeni High-NA EUV başta olmak üzere son teknolojilerini ve yeni ürünlerini tanıttıklarını söyledi.

    TSMC, High-NA EUV için sessizce ASML’nin kapısını çaldı Tam Boyutta Gör
    Bunun ötesinde daha fazla bilgi bulunmuyor. Dediğimiz gibi TSMC, yeni nesil A16 (1.6nm) süreç teknolojisini 2026 yılında piyasaya sürmek ve bunu mevcut Low NA EUV makineleri ile yapmak istiyor. Açıkçası bu eksende bir değişiklik görürmüyüz bilinmez ancak 2026 ve sonrasında TSMC’nin de High-NA EUV makinelerine geçmesi muhtemel görünüyor.

    Öte yandan TSMC’nin şimdi olmasa da geçmişte ve muhtemele gelecekteki ezeli rakibi Intel, High-NA EUV üzerinde en güçlü şirket konumunda. Intel, zaten değer 400 milyon doları bulan ilk makineyi teslim almış ve kurmuştu. Son raporlar ise işlemci devinin, ASML’nin 1 yıllık üretim kapasitesini satın aldığını söylüyor. Bu da yaklaşık 5-7 cihaz anlamına geliyor. Intel dışında Samsung ve SK Hynix'in önümüzdeki yılın ikinci yarısında bu makineleri almaya başlaması bekleniyor.

    Bilmeyenler için High-NA EUV litografi makineleri, mevcut EUV makinelerine kıyasla 1,7 kat daha küçük transistör üretimi sağlayarak çip yoğunluğunu 2,9 kat artırabiliyor. ASML'nin Twinscan EXE High-NA EUV litografi makineleri, 2nm'den daha küçük yeni nesil süreç teknolojileri üretmek için hayati önem taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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