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    Anlık Bildirim

    Intel ve ASML, yeni gelişmiş çip üretim aracını ilk defa çalıştırdı

    Intel ve ASML, ASML'nin yeni high-NA litografi aracı ile ışığı ilk defa plakaya (wafer) ulaştırarak, en gelişmiş çiplerin üretimi adına önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
    Intel ve ASML, yeni çip üretim aracını ilk defa çalıştırdı
    Intel ve ASML, ASML'nin yeni high-NA litografi aracı ile ışık kaynağını açıp ışığı ilk defa plakaya (wafer) ulaştırarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu gelişme, ışık kaynağının ve aynaların doğru şekilde hizalandığını gösteriyor. ASML'nin en gelişmiş litografi aracı olan Twinscan EXE:5000, bu önemli kilometre taşıyla, çip üretiminde kullanılması adına ilk adımı atmış oluyor.

    ASML'nin 0,55 sayısal açıklığa (NA) sahip projeksiyon optiklerine sahip Twinscan EXE High-NA EUV litografi makineleri, tek pozlamayla 8 nm'ye kadar çözünürlük elde edebiliyor. Mevcut low-NA EUV sistemleriyse tek pozlamayla 13.5 nm çözünürlük sunabiliyor. Bu sistemlerden ilki şu anda ASML'nin Hollanda'nın Veldhoven kentindeki laboratuvarında bulunuyor. İkincisi ise Hillsboro, Oregon yakınlarındaki Intel tesisinde monte ediliyor. 

    ASML sözcüsü Marc Assinck, "Teknik olarak bu 'ilk ışık' aslında plaka üzerindeki üzerindeki ilk ışık demek. Işık kaynağı zaten çalışıyordu, şimdi plakanın üzerinde 'dirençli' fotonlarımız var." dedi.

    ASML uzmanları hâlâ Hollanda'da high-NA aracını kalibre ediyor, dolayısıyla makinenin henüz ilk test modellerini yazdırması gerekiyor.

    Gelişme ilk olarak Intel'den Ann Kelleher tarafından San Jose, California'da devam eden SPIE litografi konferansında açıklandı. Intel şu anda ilk Twinscan EXE:5000 litografi makinesini Hillsboro, Oregon yakınlarındaki tesisinde monte ediyor. Makine birkaç ay sonra monte edildiğinde öncelikle üretim süreci geliştirme amacıyla kullanılacak.

    Yakın zamanda yapılan bir testte Veldhoven'deki makine, fotorezistlerle hazırlanan silikon plaka üzerinde yeteneklerini başarıyla sergiledi ve devre deseni basmaya hazır olduğunu gösterdi. 'Plakada ilk ışık' olarak anılan bu başarı, high-NA EUV litografi alanında ileriye doğru atılmış önemli bir adıma işaret ediyor.

    Intel 14A üretim sürecinde kullanılacak

    High-NA EUV litografinin önümüzdeki birkaç yıl içinde Intel, Samsung ve TSMC dahil olmak üzere, önde gelen çip üreticileri tarafından benimsenmesi bekleniyor. Intel, 2027 yılında çıkacaracağı Intel 14A süreci tabanlı işlemci nesli için sistemi kullanmayı planlıyor.

    Işık kaynağı, aşırı ultraviyole (EUV) litografi araçlarının en karmaşık parçalarından biridir. Ne ASML ne de Intel, Twinscan EXE ışık kaynağının maksimum performansını (watt değerini) açıklamıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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