Intel bağlantılı ev aletleri bölümünü de satıyor

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Yıllar boyunca pek çok farklı sektörde pazar payı arayan Intel bunların çoğunda başarılı olamadı veya elden çıkardı ya da faaliyetlerine son verdi. Akıllı telefon pazarı, geliştirici kartları pazarı, mobil modem pazarı ve giyilebilir cihaz pazarı bunlar arasında. Sırada bir bölüm daha var.

Birbiri ardına gidiyor

Mobil modem ve giyilebilir cihaz bölümlerinin kapatılmasının ardından akıllı ev aletleri bölümü korunmuş, faaliyetlerine devam etmişti. Bölüm yönlendirici ve modem gibi ağ yönetim cihazlarına yönelik olarak WiFi yongaları tasarlıyordu.

Ayrıca Bkz. " Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor"

Intel son dönemdeki işlemci üretim sıkıntısının da etkisiyle daha odaklı bir strateji yürütme kararı almıştı. Son kullanıcı tarafında işlemci, SSD, NUC ve WiFi ürünleri beklentileri karşıladığı için yatırım almaya devam ediyor ancak kalan tüm ürünler kurumsal pazar ve veri merkezlerine yönelik olarak yeniden yapılandırıldı.

Sürücüsüz araç teknolojileri, Xeon işlemciler, hızlandırıcılar firmanın ağırlık noktaları arasında. Bunun dışında kalan bağlantılı ev aletleri gibi bölümler ise kurumsal tarafa hitap etmediği için elden çıkarılıyor. Bağlantılı ev aletleri bölümü geçen yıl toplamda 450 milyon dolar gelir elde etmişti.

Intel’in bölüm için ne kadar meblağ belirlediği ve potansiyel alıcılar arasında kimler var bilinmiyor. Firmanın satış ve onay süreçleri için bir danışman şirket görevlendirdiği belirtiliyor.

https://www.techpowerup.com/261566/intel-is-looking-to-sell-connected-home-division