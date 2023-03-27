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    Anlık Bildirim

    Intel, 5G ve LTE PC alanından tamamen çekiliyor

    Bir süredir MediaTek ile birlikte bilgisayar dünyası için 5G ve LTE modemler geliştiren Intel şok bir kararla ortaklığı bitirme kararı aldı. Böylece bu alandan tamamen çıkmış oldu. 
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    Intel Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce Apple ile başlattığı ortak mobil modem çalışmaları Intel’in adeta kâbusu oldu. Qualcomm tarafından açılan davada uzlaşı olunca bir anda yatırımları boşa çıkan Intel, bölümü Apple’a satmıştı. Şimdi kötü bir haber daha geldi.

    Intel’den 5G’ye veda

    iPhone modellerine özelleştirilmiş modemler sağlamak için 2016 yılında başlayan Intel ve Apple ortaklığı bir süre devam etse de, Apple ve Qualcomm arasındaki iletişim patentleri ile ilgili dava uzlaşıya bağlanınca her şey bir anda değişti. Mahkeme Qualcomm-Apple ortaklığının devamına hükmederken Intel planlarını iptal etmek zorunda kaldı.

    Mobil modem sektöründe daha fazla tutunamayan Intel, tüm çalışanlarıyla birlikte bölümü 1 milyar dolar karşılığında Apple’ satmıştı. Sonrasında MediaTek ile ortaklık kurarak PC sektörüne yönelik 5G ve LTE modem geliştirmeye başlamıştı.

    Bu hafta gelen haberlere göre Intel bu ortaklığı da bitiriyor. Firma Temmuz ayında 5G pazarından, 2024 yılında da WWAN pazarından tamamen çekilecek. Bundan sonra Intel’in tek amacı IDM 2.0 adını verdiği döküm sektörü projelerine odaklanmak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 23 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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