Intel, 5G ve LTE PC alanından tamamen çekiliyor

Tam Boyutta Gör Yıllar önce Apple ile başlattığı ortak mobil modem çalışmaları Intel’in adeta kâbusu oldu. Qualcomm tarafından açılan davada uzlaşı olunca bir anda yatırımları boşa çıkan Intel, bölümü Apple’a satmıştı. Şimdi kötü bir haber daha geldi.

Intel’den 5G’ye veda

iPhone modellerine özelleştirilmiş modemler sağlamak için 2016 yılında başlayan Intel ve Apple ortaklığı bir süre devam etse de, Apple ve Qualcomm arasındaki iletişim patentleri ile ilgili dava uzlaşıya bağlanınca her şey bir anda değişti. Mahkeme Qualcomm-Apple ortaklığının devamına hükmederken Intel planlarını iptal etmek zorunda kaldı.

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Mobil modem sektöründe daha fazla tutunamayan Intel, tüm çalışanlarıyla birlikte bölümü 1 milyar dolar karşılığında Apple’ satmıştı. Sonrasında MediaTek ile ortaklık kurarak PC sektörüne yönelik 5G ve LTE modem geliştirmeye başlamıştı.

Bu hafta gelen haberlere göre Intel bu ortaklığı da bitiriyor. Firma Temmuz ayında 5G pazarından, 2024 yılında da WWAN pazarından tamamen çekilecek. Bundan sonra Intel’in tek amacı IDM 2.0 adını verdiği döküm sektörü projelerine odaklanmak.

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