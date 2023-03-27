Intel, 5G ve LTE PC alanından tamamen çekiliyor

Intel’den 5G’ye veda
iPhone modellerine özelleştirilmiş modemler sağlamak için 2016 yılında başlayan Intel ve Apple ortaklığı bir süre devam etse de, Apple ve Qualcomm arasındaki iletişim patentleri ile ilgili dava uzlaşıya bağlanınca her şey bir anda değişti. Mahkeme Qualcomm-Apple ortaklığının devamına hükmederken Intel planlarını iptal etmek zorunda kaldı.
Mobil modem sektöründe daha fazla tutunamayan Intel, tüm çalışanlarıyla birlikte bölümü 1 milyar dolar karşılığında Apple’ satmıştı. Sonrasında MediaTek ile ortaklık kurarak PC sektörüne yönelik 5G ve LTE modem geliştirmeye başlamıştı.
Bu hafta gelen haberlere göre Intel bu ortaklığı da bitiriyor. Firma Temmuz ayında 5G pazarından, 2024 yılında da WWAN pazarından tamamen çekilecek. Bundan sonra Intel’in tek amacı IDM 2.0 adını verdiği döküm sektörü projelerine odaklanmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)