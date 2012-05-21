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Intel çatışma bölgelerinden hammadde satın almayacak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yonga üretiminin dev ismi Intel, yeni nesil işlemcilerinin yanında sosyal sorumluluk projelerinde de önemli adımlar atıyor. 

2020 yılına kadar sorumluluk alanında çevreyi ilgilendiren bir dizi kararlar alan Intel bunları basınla paylaştı. 

Intel'in ilk planı 2020 yılında yonga başına doğaya salınan gaz miktarını 2010 yılındaki seviyenin yüzde 10 altına indirmek. Intel tüm yeni tesislerini Enerji ve Çevresel Tasarımlarda Liderlik - LEED tarafından verilen Gümüş Sertifikasyon'u kapsamında inşa ederek bu hedefini gerçekleştirecek.

İkinci plan laptop ve veri merkezi ürünlerinin enerji verimliliğini 2010 yılı seviyesinden 25 kat daha fazla artırmak. Böylece 2015 yılına kadar 1.4 milyar kWh enerji tasarruf edilmiş olacak. Yonga başına kullanılan su miktarı azaltılacak ve sıfır kimyasal atık hedeflenecek.

Tedarik zinciri kontrolünü de çok iyi sağlayan Intel, 16 ülkede 98 döküm tesisinin kaydını tutuyor ve bunlardan 48'ini yerinde kontrol etti. Tedarik zinciri konusunda Intel'in en önemli hamlesi çatışma yaşayan bölgelerden hammadde satın almamak. 

Genelde az gelişmiş ülkelerde yapılan hammadde üretimi, eğer bu bölgelerde çatışmalar varsa, büyük tekellerin elinde bulunuyor ve elde edilen gelirlerden silah alımı gerçekleştiriliyor. Intel böylece katliamların da önüne geçmeye çalışacak.

Intel'in en çok ihtiyaç duyduğu 4 hammadde altın, tantal, kalay ve tungsten. 2013 yılı bitiminde Intel tamamen çatışmadan arınmış işlemciler üretir duruma gelecek.

Yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımları olan Intel, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın Yeşil Güç Ortaklığı programındaki en büyük yatırıma sahip firma konumunda.

Intel 2009'dan bu yana dünya çapında 15 güneş enerji santrali kurarak yılda 5 milyon kWh temiz enerji üretmeye başladı. Temiz enerjiye 58 milyon dolar yatıran Intel, geçen yıl enerji tüketiminden 10 milyon dolar tasarruf etti.

Her yeni teknolojik gelişmede aslında dünyamız biraz daha kirleniyor ve doğal kaynaklarımız yok oluyor. Umarız Intel'in çevreci politikaları geçici olmaz ve daha yaşanabilir bir dünya için referans olur. Çünkü toplum baskısı nedeniyle pek çok firmanın göstermelik çevreci projelere başladığına ancak sonrasında rafa kaldırdığına şahit oluyoruz.

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kasimyildizi 7 yıl en beğenilen
Birçok firma için para doğadan daha önemlidir.
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OverClocK1ng 7 yıl
Aferin lan. Intel şu yaptığı ile bambaşka bir saygımı kazandı. Gerçekten güzel haber.
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Manyetizma 7 yıl kasimyildizi
kasimyildizi
"Çatışma yaşayan bölgelerden hammadde satın almamak. " Tamamen aldatmaca. İyi o zaman İsrailde bulunan fabrikasını kapatsın o zaman. Çünkü oradan elde edilen gelirlerle israil daha fazla silah alıyor ve üretiyor. Filistinli çocuklar hariç diyorlar demekki... İntel (ABD) nin amacı israili koşulsuz desteklemek..Teknolojiyi israile sunuyor(Ör: f16 savaş uçuğı yazılımlarını açık kaynak olarak israile vermesi..., kinect, cpu,....) işte bunlar hep politika... Filistinli çocuklar aşağınında aşağısında görülüyor...

Bizim icin pkk nasilsa, israil icinde filistin oyle. He musluman kardeslerim icin uzuluyorum ama genis cercevedende bakabilmen lazim. Catisma bolgesi derken afrika ulkeleri gibi ic savas yasayan yerleri kastetmis, turkiye israil gibi terorle mucadele eden ulkeleri kastetmemis. Filistinliler terorist degil ama israilin gozunde oyle.
kasimyildizi"Çatışma yaşayan bölgelerden hammadde satın almamak. " Tamamen aldatmaca. İyi o zaman İsrailde bulunan fabrikasını kapatsın o zama...
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capoeira_GS 6 yıl
Çok inandırıcı olmuş gerçekden Amerika ve Avrupa'nın hammade satın almaya ihtiyacı yok zaten afrikanın yer altı kaynaklarını sömürdükleri için
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telliibrahim 7 yıl
başlığı okuyunca kahkahayla güldüm valla o zaman intelin amerkia yı terketmesi lazım, dünya üzerinde amerikadan daha fazla savaş ve çatışma kaynağı bir ülke yok ki, kimi kandırıyorsun sen, ürettiğin üründen kazanıp amerikan hükümetine vergi olarak verdiğin paralarla alınan silahlar değil mi ırakta suriyede lübnanda libyada insanları öldüren. İlk önce amerikaya tavır koysun intel, sonra reklam yapsın
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-Pisagor- 7 yıl
Tebrikler İntel
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firebird8 7 yıl
İntel dogru birsey yapmis. Keske her firma boyle duyarli olabilseydi.
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crywolf34 7 yıl
Amd'de bu haberden sonra artık ne yapacagini dusunmelidir
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demo11 7 yıl
Şimdi bu haberin yanında birde işlemci nasıl üretilir yada işlemcinin icat edilmesi ne kadar iyi olurdu şahsen ben bilmiyorum biliyorum internette arattırarak yazı şeklinde okuyabilirim ama video lu ve türkçe anlatımın yerini hiç birşey tutmaz.
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sarjaleti 7 yıl
Adam olacaklar...
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TeKNoYDN 7 yıl
takdir ettim intelli helal olsun valla
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Foxbat 7 yıl
Konu Intel'den Heron'a kadar gelmiş:)
Çatışma bölgelerinden mal almama sadece tribünlere oynamaktan ibaret. Öte yandan yenilenebilir kaynaklara yönelmeleri oldukça iyi bir gelişme olmuş.
Bu arada; Türkiye Heron'ları almak "zorunda" kaldı. Müsteşarlığın ihale sürecinde "çüşşş" diye tabir edebileceğimiz isteklerinin tümüne sadece İsrail evet dedi. ABD yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bu sınıfta o dönem başka üretici olmadığı için de İsrail ile el sıkışıldı.
Hemen komplo teorisi yazmayalım lütfen:)
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Lath.Crusader 7 yıl
İşte teknoloji firması diye buna denir...
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mowleske 7 yıl
amerikayı yahudiler yönetir vs vs ama sern ne saçmalıyorsun? alma arkadaş alma. sanki amd yada başka büyük firmalar yahudilerin değil mi?
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kukubara 7 yıl
Zerre kadar inanmadım.
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