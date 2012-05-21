Intel çatışma bölgelerinden hammadde satın almayacak

Yonga üretiminin dev ismi Intel, yeni nesil işlemcilerinin yanında sosyal sorumluluk projelerinde de önemli adımlar atıyor.





2020 yılına kadar sorumluluk alanında çevreyi ilgilendiren bir dizi kararlar alan Intel bunları basınla paylaştı.





Intel'in ilk planı 2020 yılında yonga başına doğaya salınan gaz miktarını 2010 yılındaki seviyenin yüzde 10 altına indirmek. Intel tüm yeni tesislerini Enerji ve Çevresel Tasarımlarda Liderlik - LEED tarafından verilen Gümüş Sertifikasyon'u kapsamında inşa ederek bu hedefini gerçekleştirecek.





İkinci plan laptop ve veri merkezi ürünlerinin enerji verimliliğini 2010 yılı seviyesinden 25 kat daha fazla artırmak. Böylece 2015 yılına kadar 1.4 milyar kWh enerji tasarruf edilmiş olacak. Yonga başına kullanılan su miktarı azaltılacak ve sıfır kimyasal atık hedeflenecek.





Tedarik zinciri kontrolünü de çok iyi sağlayan Intel, 16 ülkede 98 döküm tesisinin kaydını tutuyor ve bunlardan 48'ini yerinde kontrol etti. Tedarik zinciri konusunda Intel'in en önemli hamlesi çatışma yaşayan bölgelerden hammadde satın almamak.





Genelde az gelişmiş ülkelerde yapılan hammadde üretimi, eğer bu bölgelerde çatışmalar varsa, büyük tekellerin elinde bulunuyor ve elde edilen gelirlerden silah alımı gerçekleştiriliyor. Intel böylece katliamların da önüne geçmeye çalışacak.





Intel'in en çok ihtiyaç duyduğu 4 hammadde altın, tantal, kalay ve tungsten. 2013 yılı bitiminde Intel tamamen çatışmadan arınmış işlemciler üretir duruma gelecek.





Yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımları olan Intel, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın Yeşil Güç Ortaklığı programındaki en büyük yatırıma sahip firma konumunda.





Intel 2009'dan bu yana dünya çapında 15 güneş enerji santrali kurarak yılda 5 milyon kWh temiz enerji üretmeye başladı. Temiz enerjiye 58 milyon dolar yatıran Intel, geçen yıl enerji tüketiminden 10 milyon dolar tasarruf etti.





Her yeni teknolojik gelişmede aslında dünyamız biraz daha kirleniyor ve doğal kaynaklarımız yok oluyor. Umarız Intel'in çevreci politikaları geçici olmaz ve daha yaşanabilir bir dünya için referans olur. Çünkü toplum baskısı nedeniyle pek çok firmanın göstermelik çevreci projelere başladığına ancak sonrasında rafa kaldırdığına şahit oluyoruz.