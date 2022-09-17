Intel Celeron ve Pentium isimlendirmesi tarihe karışıyor

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Bugüne kadar ana akım bilgisayar sistemleri için Core isimlendirmesini, maliyet odaklı sistemler için de Pentium ve Celeron isimlendirmesini kullanan Intel yeni dönemde farklı bir isimlendirmeye gidiyor.

Intel Processor isimlendirmesi geliyor

Intel yaptığı açıklamada yıllardır ikonik hale gelmiş Pentium ve Celeron isimlendirmelerine son verdiğini duyurdu. 2023 yılından itibaren bu işlemciler artık Intel Processor isimlendirmesi ile yola devam edecek. Intel Raptor Lake ve Intel Meteor Lake mimarisinin düşük bütçeli işlemcileri bu isimlendirme altında toplanacak.

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Özellikle düşük fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda Celeron işlemcileri bolca görmekteydik. Bundan sonra Intel Processor şeklinde karşımıza çıkacak. Firma performans ve mimari konusunda herhangi bir değişikliğin olmayacağını belirtiyor. Yani sadece isimlendirme tarafında bir değişiklik söz konusu.

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Intel Celeron ve Pentium isimlerine veda