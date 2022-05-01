Intel CEO'su çip krizinin 2024'e kadar devam edebileceğini söyledi

Bir süredir devam eden küresel çip krizi, çoğu sektörde hala etkisini göstermeye devam ediyor. Intel CEO'su Pat Gelsinger, çip krizinin en az 2024'e kadar sürmesini beklediğini söyledi. Gelsinger, bu tahminine rağmen kendilerinin birçok şirkete oranla avantajlı konumda olduğunu belirtti.

Önceki tahminini öteledi

Şirketin 2022 yılı ilk çeyrek raporlarını sunan Gelsinger, etkinlik sırasında küresel çip krizinin bazı sektörlerde 2024 yılına kadar zorluk oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Bu tahminine rağmen CEO, ABD ve Avrupa'daki yatırımları sayesinde Intel'in çip krizi konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu açıkladı.

Intel, RACER programı için simülasyon geliştirecek 3 gün önce eklendi

Daha önce yaptığı tahminlerde Gelsinger, analistlerin ve diğer sektör yöneticilerinin beklentileriyle paralel olarak küresel çip krizinin 2023 yılına kadar süreceğine inandığını söylemişti. Tahminlerini yeniledikten sonra süreyi 1 yıl öteleyen CEO, talepteki artışları bunun sebebi olarak gösterdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel CEO'su çip krizinin 2024'e kadar devam edeceğini söyledi