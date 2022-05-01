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    Intel CEO'su çip krizinin 2024'e kadar devam edebileceğini söyledi

    Daha önce yaptığı açıklamalarda küresel çip krizinin 2023 yılına kadar devam edebileceğini söyleyen Intel CEO'su Pat Gelsinger, yeni açıklamasıyla krizin 2024'e kadar sürebileceğini belirtti.
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    Intel CEO'su çip krizinin 2024'e kadar devam edeceğini söyledi

    Bir süredir devam eden küresel çip krizi, çoğu sektörde hala etkisini göstermeye devam ediyor. Intel CEO'su Pat Gelsinger, çip krizinin en az 2024'e kadar sürmesini beklediğini söyledi. Gelsinger, bu tahminine rağmen kendilerinin birçok şirkete oranla avantajlı konumda olduğunu belirtti.

    Önceki tahminini öteledi

    Şirketin 2022 yılı ilk çeyrek raporlarını sunan Gelsinger, etkinlik sırasında küresel çip krizinin bazı sektörlerde 2024 yılına kadar zorluk oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Bu tahminine rağmen CEO, ABD ve Avrupa'daki yatırımları sayesinde Intel'in çip krizi konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu açıkladı.

    Daha önce yaptığı tahminlerde Gelsinger, analistlerin ve diğer sektör yöneticilerinin beklentileriyle paralel olarak küresel çip krizinin 2023 yılına kadar süreceğine inandığını söylemişti. Tahminlerini yeniledikten sonra süreyi 1 yıl öteleyen CEO, talepteki artışları bunun sebebi olarak gösterdi.

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    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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