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    Intel çift çekirdekli "Intel 300" işlemcisini piyasaya sürebilir

    İşlemcilerdeki çekirdek sayıları giderek artarken Intel’den ilginç bir adım gelebilir. Aktarılanlara göre firma, Intel 300 olarak adlandırılan çift çekirdekli bir işlemciyi piyasaya sürebilir.
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    Intel çift çekirdekli 'Intel 300' işlemcisini piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Günümüzde 8 çekirdekli işlemciler iyiden iyiye standartlaşmış durumdayken üst modellerde bu sayı AMD tarafında 16 adete Intel tarafındaysa 24 adete kadar çıkabiliyor. Gelecekteki yeni nesil işlemcilerde de çekirdek sayılarının artması bekleniyor. Öte yandan kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Intel, çift çekirdekli Intel 300” olarak adlandırılan bir işlemciyi piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Çift çekirdekli Intel 300 geliyor

    Öncelikle Intel 300, firmanın halihazırdaki herhangi bir isimlendirmesine uymuyor. Öte yandan bu işlemcinin 13. Nesil Core serisinde dokunulmayan Pentium Gold G7400’ün yeni versiyonu, yükseltmesi olması muhtemel. İşlemcinin özellikleri tarafındaysa 2 çekirdek ve 4 iş parçacıklı bir yapılandırmanın bulunacağı belirtiliyor. Bahsi geçen iki çekirdeğin de P-Core yani Intel’in şimdilerde işlemcilerinde kullandığı performans odaklı çekirdeklerine dayanması bekleniyor.

    Pentium Gold G7400 ile kıyaslandığında Intel 300’ün 3,7 GHz yerine 3,9 GHz taban saat hızına çıkacağı da belirtiliyor. İşlemcide ayrıca turbo boost özelliği bulunmayacak. Termal Tasarım Gücü (TDP) söz konusu olduğunda, bu senaryoda Maksimum Turbo Gücü (MTB) de kullanılmayacak. Dolayısıyla TDP, tıpkı Pentium Gold G7400'de olduğu gibi yine 46W’da sabit kalacak. Ayrıca 6MB'lık L3 önbellek boyutu da değişmeden kalıyor. Sızıntıya göre, bu CPU bu çeyrekte, muhtemelen önümüzdeki ay planlanan Raptor Lake Refresh güncellemesi sırasında duyurulacak.

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