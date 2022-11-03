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    Intel Core i5-13400 CPU-Z platformunda görüntülendi: Neler sunuyor?

    Intel'in merakla beklenen orta seviye işlemcisi Core i5-13400, CPU-Z platformunda görüntülendi. Selefine kıyasla verimlilik çekirdeklerine kavuşan yeni işlemci neler sunuyor? İşte detaylar
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    Intel Core i5-13400 CPU-Z platformunda görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Raptor Lake mimarisinin üst seviye işlemcilerini piyasaya süren Intel, ailenin orta ve alt seviye çözümleri üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün, merakla beklenen Intel Core i5-13400 CPU-Z platformunda görüntülendi. Yeni işlemci neler sunuyor? İşte detaylar

    Selefine kıyasla çekirdek sayısında artış sunacak

    CPU-Z platformunda yer alan bilgilere göre Intel i5-13400, 65W TDP, maksimum 4,6 GHz saat hızı, 6 performans ve 4 verimlilik çekirdeğini temel alacak. Bununla birlikte Core i5-12400'e kıyasla tek çekirdekte yüzde 3 ve çoklu çekirdekte ise yüzde 31 daha yüksek bir puana ulaşmayı başaran yeni işlemci, Core i5-12600K’dan ise yüzde 6 oranında geri kalıyor.

    Ayrıca Core i5-12400, Raptor B0 veya Alder C0 olmak üzere iki farklı kalıpla kullanıcıların karşısına çıkacak. Intel, 65W ve 35W TDP’li Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihini henüz onaylamadı. Bu yılın sonuna kadar hem Alder Lake hem de Raptor Lake mimarisini temel alan toplam 16 yeni işlemcinin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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