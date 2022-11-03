Intel Core i5-13400 CPU-Z platformunda görüntülendi: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Raptor Lake mimarisinin üst seviye işlemcilerini piyasaya süren Intel, ailenin orta ve alt seviye çözümleri üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün, merakla beklenen Intel Core i5-13400 CPU-Z platformunda görüntülendi. Yeni işlemci neler sunuyor? İşte detaylar

Selefine kıyasla çekirdek sayısında artış sunacak

CPU-Z platformunda yer alan bilgilere göre Intel i5-13400, 65W TDP, maksimum 4,6 GHz saat hızı, 6 performans ve 4 verimlilik çekirdeğini temel alacak. Bununla birlikte Core i5-12400'e kıyasla tek çekirdekte yüzde 3 ve çoklu çekirdekte ise yüzde 31 daha yüksek bir puana ulaşmayı başaran yeni işlemci, Core i5-12600K’dan ise yüzde 6 oranında geri kalıyor.

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Ayrıca Core i5-12400, Raptor B0 veya Alder C0 olmak üzere iki farklı kalıpla kullanıcıların karşısına çıkacak. Intel, 65W ve 35W TDP’li Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihini henüz onaylamadı. Bu yılın sonuna kadar hem Alder Lake hem de Raptor Lake mimarisini temel alan toplam 16 yeni işlemcinin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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Intel Core i5-13400 CPU-Z platformunda görüntülendi!