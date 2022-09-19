Intel Core i5-13600K, CPU-Z Bench'te göründü: Ryzen 9 5950X'i geride bırakıyor

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13.nesil Intel Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, yeni sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de serinin orta sınıf modeli Intel Core i5-13600K CPU-Z Bench'te görüntülendi.

Core i5-13600K neler sunuyor?

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Intel Core i5-13600K, 6 performans 8 verimlilik çekirdeklerinden oluşan 14 çekirdek ve 20 izlekli bir yapılandırma ile gelecek. Bununla birlikte yeni işlemcinin "Gracemont" performans çekirdeklerinden her biri 2 MB L2 önbelleğe, iki kümeye ayrılan "Raptor Cove" performans çekirdekleri ise küme başına 4 MB L2 önbelleğe ev sahipliği yapıyor. Böylece Core i5-13600K, selefi ile aynı 125W TDP değerini korurken, 4 MB daha fazla 24MB L3 önbellek boyutu ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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CPU-Z Bench testlerinde ise AMD'nin mevcut amiral gemisi Ryzen 9 5950X ile karşılaştırılan i5-13600K, rakibinin 648 tek çekirdek, 11906 çoklu çekirdek skorlarına kıyasla sırasıyla 830 ve 10031 puana ulaşmayı başarıyor. Buna ek olarak Ryzen 9 5950X'in 16 çekirdek ve 32 izleğe sahip olduğu düşünüldüğünde, Intel tarafında büyük bir gelişim yaşandığını söyleyebiliriz.

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Yeni nesil Raptor Lake işlemcilerin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bilindiği üzere yeni mimari, hem 600 hem de 700 serisi anakartlara destek sunacak.

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Intel Core i5-13600K, CPU-Z Bench'te test edildi: İşte sonuçlar