Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core i5-13600K, CPU-Z Bench'te göründü: Ryzen 9 5950X'i geride bırakıyor

    İşlemci pazarının büyük oyuncularından Intel, yakında 13.nesil yeni işlemcilerini tanıtacak. Duyuruya az bir süre kala Intel Core i5-13600K CPU-Z Bench'te görüntülendi.
    Oy Ver

    Intel Core i5-13600K, CPU-Z Bench'te test edildi: İşte sonuçlar
    Tam Boyutta Gör

    13.nesil Intel Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, yeni sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de serinin orta sınıf modeli Intel Core i5-13600K CPU-Z Bench'te görüntülendi. 

    Core i5-13600K neler sunuyor?

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre Intel Core i5-13600K, 6 performans 8 verimlilik çekirdeklerinden oluşan 14 çekirdek ve 20 izlekli bir yapılandırma ile gelecek. Bununla birlikte yeni işlemcinin "Gracemont" performans çekirdeklerinden her biri 2 MB L2 önbelleğe, iki kümeye ayrılan "Raptor Cove" performans çekirdekleri ise küme başına 4 MB L2 önbelleğe ev sahipliği yapıyor. Böylece Core i5-13600K, selefi ile aynı 125W TDP değerini korurken, 4 MB daha fazla 24MB L3 önbellek boyutu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 

    Intel Core i5-13600K, CPU-Z Bench'te test edildi: İşte sonuçlar
    Tam Boyutta Gör

    CPU-Z Bench testlerinde ise AMD'nin mevcut amiral gemisi Ryzen 9 5950X ile karşılaştırılan i5-13600K, rakibinin 648 tek çekirdek, 11906 çoklu çekirdek skorlarına kıyasla sırasıyla 830 ve 10031 puana ulaşmayı başarıyor. Buna ek olarak Ryzen 9 5950X'in 16 çekirdek ve 32 izleğe sahip olduğu düşünüldüğünde, Intel tarafında büyük bir gelişim yaşandığını söyleyebiliriz. 

    Yeni nesil Raptor Lake işlemcilerin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bilindiği üzere yeni mimari, hem 600 hem de 700 serisi anakartlara destek sunacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 1 saat önce

    lexus çakması

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız