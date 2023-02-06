Intel'in yeni işlemcisi Core i5-13490F CPU-Z'de göründü: Peki neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce K olmayan 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan Intel, orta sınıf rekabeti için yeni bir model daha hazırlıyor. Bu bağlamda Core i5-12490F'nin halefi olması beklenen Intel Core i5-13490F, CPU-Z platformunda görünmeye başladı. Yeni işlemci neler sunacak? İşte detaylar

Intel Core i5-13490F özellikleri

Bilmeyenler için Alder Lake tabanlı Core i5-12490F, arttırılmış ön bellek kapasitesi ile yalnızca Çin pazarını hedefleyen özel bir işlemci olarak karşımıza çıkmıştı. CPU-Z platformundan alınan bilgilere göre Core i5-13490F ise, bir alt model i5-13400 ile benzer diyebileceğimiz 6 performans ve 4 verimlilik olmak üzere 10 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak.

Öte yandan iki işlemci, saat hızı ve L3 ön bellek boyutlarında birbirlerinden ayrılıyor. Buna göre i5-13490F, 200 MHz daha yüksek 4.7GHz saat hızı ve 24MB L3 ön bellek ile donatılacak.

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Performansa gelirsek, CPU-Z platformunda test edilen i5-13490F, tek iş parçacığında 779,7, çoklu iş parçacığı testlerinde ise 6834,5 puan alıyor. Bu skorların kabaca, Core i5-13400F’den yüzde 6 ve yüzde 4,5 daha yüksek bir performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. i5-13490F henüz Intel tarafından resmi web sitesinde listelenmedi ve K olmayan serilerin tanıtımında yer almadı. Bu nedenle işlemcinin Çin pazarına özel olup olmayacağı şu an için bilinmiyor.

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Intel Core i5-13490F CPU-Z'de göründü: İşte performansı