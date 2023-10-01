Intel Core i5-14600K tanıtımdan önce Geekbench'te göründü: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel Raptor Lake Refresh ve 14.Nesil Meteor Lake işlemciler için geri sayım başladı. Bu bağlamda lansman penceresi yaklaşırken, yeni işlemciler hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Raptor Lake Refresh'e dahil olacak Intel Core i5-14600K, Geekbench platformunda test edildi. İşte sonuçlar..

Intel Core i5-14600K Geekbench'te göründü

Bilmeyenler için Intel Core i5-14600K, selefine benzer şekilde 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacağına sahip olacak. Ancak Geekbench listesi, performans çekirdeklerinde ufak bir hız artışına işaret ediyor. Buna göre 5,1 GHz'den 5,3GHz'e çıkılmış durumda. Ayrıca yeni işlemci, yine aynı 10ESF işlem düğümünü temel alıyor ve Raptor Cove & Gracemont çekirdek mimarisini kullanıyor.

İki haneli performans artışı sunuyor

Tam Boyutta Gör İlk görüntüye baktığımızda ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI Anakart ile test edilen Core i5-14600K, 32GB-5200 bellek konfigürasyonu ile tek çekirdekte 2.819, çoklu çekirdekte ise 16.707 puan elde ediyor. Bu skorların selefi i5-13600K'dan tek çekirdekte yüzde 6, çoklu çekirdekte ise yüzde 13 daha yüksek olduğunu belirtelim.

İkinci kıyaslama ise, DDR5-7600 bellek (48 GB kapasite), Gigabyte Z790 AORUS Master X anakart ve 5,7 GHz saat hızını temel alıyor. Bunun sonucunda Core i5-14600K, tek çekirdekte 2.861 ve çoklu çekirdekte 17,974 skorlarına ulaşıyor. Bu skorlar ise selefinden sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 21 oranında daha yüksek.

Intel Meteor Lake işlemcileri masaüstüne gelmeyecek 4 gün önce eklendi

Bilmeyenler için 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Platformdaki en büyük yükseltme ise belirli modellerde çekirdek sayısı artışı, daha yüksek saat hızı ve daha hızlı DDR5 bellek desteği olacak.

14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin 17 Ekim tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Intel Core i5-14600K Geekbench'te göründü: İşte sonuçlar