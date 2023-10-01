Intel Core i5-14600K tanıtımdan önce Geekbench'te göründü: İşte sonuçlar

Intel Core i5-14600K Geekbench'te göründü
Bilmeyenler için Intel Core i5-14600K, selefine benzer şekilde 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacağına sahip olacak. Ancak Geekbench listesi, performans çekirdeklerinde ufak bir hız artışına işaret ediyor. Buna göre 5,1 GHz'den 5,3GHz'e çıkılmış durumda. Ayrıca yeni işlemci, yine aynı 10ESF işlem düğümünü temel alıyor ve Raptor Cove & Gracemont çekirdek mimarisini kullanıyor.
İki haneli performans artışı sunuyor
İkinci kıyaslama ise, DDR5-7600 bellek (48 GB kapasite), Gigabyte Z790 AORUS Master X anakart ve 5,7 GHz saat hızını temel alıyor. Bunun sonucunda Core i5-14600K, tek çekirdekte 2.861 ve çoklu çekirdekte 17,974 skorlarına ulaşıyor. Bu skorlar ise selefinden sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 21 oranında daha yüksek.
Bilmeyenler için 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Platformdaki en büyük yükseltme ise belirli modellerde çekirdek sayısı artışı, daha yüksek saat hızı ve daha hızlı DDR5 bellek desteği olacak.
14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin 17 Ekim tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.