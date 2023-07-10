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    Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler için tarih verildi

    AMD Ryzen 7000X3D serisine rakip olacak Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu. Yeni CPU'lar Ekim ayının sonuna kadar tanıtılacak. İşte detaylar
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    Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    13.Nesil Raptor Lake mimarisinin ardından Intel,AMD Ryzen 7000X3D serisine yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Raptor Lake Refresh işlemciler sürekli olarak gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Çin merkezli bir medya kuruluşu ECSM, Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihini paylaştı. 

    Raptor Lake Refresh işlemciler için tarih verildi

    Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. 

    Ekim ayında geliyor

    Yeni paylaşılan raporda ECSM ise, Raptor Lake Refresh işlemcilerin 2023 yılın 42.haftası yani 17 Ekim ila 23 Ekim arasında tanıtılacağını bildirdi. Tabi ki bu duyuru, her yıl olduğu gibi K serisi (hız aşırtmalı) ve K olmayan (hız aşırtmasız) CPU'lar için farklı tarihlerde karşımıza çıkacak. Bu noktada hız aşırtma desteğine sahip olmayan işlemcilerin 2024'ün ilk haftasında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. 

    Raptor Lake Refresh işlemcilere ek olarak ECSM, Arrow Lake adlı yeni nesil masaüstü platformununa da değindi. Bu mimari, tamamen yeni tasarımlar ve farklı bir soket (muhtemelen LGA-1851) ile Intel masaüstü serisi için gerçek bir güncelleme getirecek. Raporda, Intel Z890, B860 ve H810 anakart yonga setleri olası seçenekler olarak listeliyor ve bu sefer H870 yonga seti için bir plan yok. 

    Görünüşe göre Intel, Core ürün adı ve platformunda AMD ile benzer bir karara imza atacak: Core 3/5/7/9 - Ryzen 3/5/7/9 ve Z890/B860/H810 - X670/B650/B620. Intel, henüz Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeni sızıntılar ve mevcut LGA1700 anakartlar için paylaşılan BIOS güncellemeleri, Raptor Lake Refresh'in varlığını doğrulamış durumda

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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