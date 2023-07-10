Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler için tarih verildi

Raptor Lake Refresh işlemciler için tarih verildi
Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Ekim ayında geliyor
Yeni paylaşılan raporda ECSM ise, Raptor Lake Refresh işlemcilerin 2023 yılın 42.haftası yani 17 Ekim ila 23 Ekim arasında tanıtılacağını bildirdi. Tabi ki bu duyuru, her yıl olduğu gibi K serisi (hız aşırtmalı) ve K olmayan (hız aşırtmasız) CPU'lar için farklı tarihlerde karşımıza çıkacak. Bu noktada hız aşırtma desteğine sahip olmayan işlemcilerin 2024'ün ilk haftasında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.
Raptor Lake Refresh işlemcilere ek olarak ECSM, Arrow Lake adlı yeni nesil masaüstü platformununa da değindi. Bu mimari, tamamen yeni tasarımlar ve farklı bir soket (muhtemelen LGA-1851) ile Intel masaüstü serisi için gerçek bir güncelleme getirecek. Raporda, Intel Z890, B860 ve H810 anakart yonga setleri olası seçenekler olarak listeliyor ve bu sefer H870 yonga seti için bir plan yok.
Görünüşe göre Intel, Core ürün adı ve platformunda AMD ile benzer bir karara imza atacak: Core 3/5/7/9 - Ryzen 3/5/7/9 ve Z890/B860/H810 - X670/B650/B620. Intel, henüz Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeni sızıntılar ve mevcut LGA1700 anakartlar için paylaşılan BIOS güncellemeleri, Raptor Lake Refresh'in varlığını doğrulamış durumdaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)