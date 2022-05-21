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    Intel Core i9-13900K ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Intel Core i9-13900K amiral gemisi işlemci 68MB toplam ön bellek miktarı ile daha iyi bellek gecikmelerine imza atarken performansı da daha iyi hale getiriyor.  
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    Intel Core i9-13900K

    Intel’in asıl vurucu hamlesini yapması beklenen Raptor Lake mimarisi yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Serinin amiral gemisi konumunda olacak Intel Core i9-13900K ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

    Intel Core i9-13900K detayları

    Sızıntılara göre Intel Core i9-13900K işlemcisinde 8 adet Golden Cove performans çekirdeği ve 16 adet Raptor Cove verimlilik çekirdeği barındırıyor. Böylece 24 çekirdek ve 32 izlek birimli bir canavar ortaya çıkıyor.

    Tek zar stratejisinin son ürünü olacağı belirtilen Intel Core i9-13900K işlemcisi P çekirdekleri için 2MB Seviye 2 ön bellek ve E çekirdek kümesi için 4MB Seviye 2 ön bellek ayırmış. Toplam Seviye 3 bellek ise 36MB olarak belirlenmiş. Böylece 68MB ön bellek elde edilmiş.

    Testlerde bellek gecikmeleri Alder Lake ile benzer bir çizgide devam ederken işlenen blok boyutları arttıkça Raptor Lake daha avantajlı hale geliyor. Arttırılmış ön bellek miktarları burada kendisini gösteriyor.

    Raptor Lake mimarisi Intel 700 çipsetleri ile birlikte piyasaya sürülecek. Intel 600 serisi anakartların da uyumlu olması bekleniyor. Intel anakart ortaklarının 700 serisi çipsetlerde DDR4 desteğine yer vermesini istemiyor. Bu bakımdan DDR5 biraz daha öne çıkacak.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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