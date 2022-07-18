Intel Core i9-13900K oyun performansını zirveye çıkarıyor

Tam Boyutta Gör

Özellikle oyun konusundaki iyileştirmeleri sık sık öne çıkaran Intel’in yeni nesil Raptor Lake mimarisi de önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Intel i9-13900K mühendislik örneğinin benchmark sonuçları sızdırıldı.

Intel Core i9-13900K oyun performansı nasıl?

Intel Core i9-13900K mühendislik örneğinin benchmark skorları önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. Daha önce Geekbench 5 tek çekirdek testlerinde Intel Core i9-12900K ve Ryzen 9 5950X işlemcilerine önemli farklar atmıştı.

Intel Core i9-13900K performansı nasıl? 1 ay önce eklendi

8 farklı oyun ve 3 farklı çözünürlük ile yapılan oyun testlerinde de Intel Core i9-13900K işlemcisi Intel Core i9-12900K işlemcisine göre yüzde 11-27 arasında minimum kare oranlarını geliştiriyor. Testler CS:GO, Final Fantasy IX: Endwalker, PUBG, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn ve 3DMark üzerinde yapılmış. Sistemde GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı, 32GB DDR5-6400 RAM ve 1.5kW güç kaynağı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Intel Core i9-13900K işlemcisi 8 adet performans ve 16 adet verimlilik çekirdeğine sahip. Toplamda 24 çekirdek ve 32 izlek birimi yer alıyor. 5.8GHz turbo frekans iddiaları mevcutken toplam ön bellek de 68MB oluyor. İşlemcide 125W-228W enerji tüketimi bekleniyor.

Testlerde iyi sonuçlar almasının nedenleri olarak P ve E çekirdeklerinin performans artışı, Seviye 2 ön bellek kapasitesinin artması ve yine E çekirdek sayısının 8 olması gösteriliyor. En büyük kazanç Full HD çözünürlükte yaşanırken 4K çözünürlükte de yüzde 11.65 ortalama yakalanmış.

Elbette mühendislik örneği olduğu için hızlar 5.5GHz üzerine çıkıyor ve enerji tüketimi de oldukça yüksek. Nihai sürümde muhtemelen nispeten düşük hızlar ve enerji tüketimi olacaktır ancak yine de önceki nesle göre hatırı sayılır derecede iyileştirmeler olacağı kesin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i9-13900K oyunlarda sevindirecek