Intel Rialto Bridge sunuculara hayat verecek

Tam Boyutta Gör

Sunucu tarafında hem EPYC işlemcileri hem de Instinct grafik hızlandırıcıları ile AMD’nin uzun süredir bir avantajı bulunuyordu. Nvidia ise Grace ARM işlemcileri ile bu avantajı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Intel de artık kendi grafik birimi ile rakiplerine meydan okumak istiyor.

Intel Rialto Bridge neler sunacak?

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Ponte Vecchio hızlandırıcı sistemi ile Intel ilk kez işlemcilerinin yanına grafik hızlandırıcılar da eklemeye başlamıştı. 128 Xe çekirdeği barındıran Ponte Vecchio 4 adede kadar birleştiriliyor ve yanına 2 adet Sapphire Rapids işlemci ekleniyor.

Intel Core i9-13900K neler sunacak? 1 hf. önce eklendi

Gelecek yıl ise Intel Rialto Bridge adında yeni nesil hızlandırıcı platformuna geçiş yapılacak. Yeni üretim tekniklerine sahip olacak Railto Bridge toplamda 160 Xe çekirdeğine kadar ölçeklendirilebiliyor. Dörtlü birleşimlerde daha fazla çekirdek ve daha yüksek performans elde ediliyor. Sapphire Rapids işlemciler ve 64Gb kapasiteye kadar HBM2E bellek modülleri ile sistem tamamlanıyor.

Tam Boyutta Gör

2024 yılında ise Falcon Shores adında yeni nesil esnek mimari sunucuları hedefliyor olacak. 5 kata kadar watt başına performans artışı, 5 kata kadar x86 işlem yoğunluğu ve 5 kadar kadar bellek kapasitesi artışı en önemli avantajları.

Yazılım tarafında ise Intel XPU yöneticisi Intel grafik birimlerini gerçek zamanlı takip edebilmek için açık kaynak bir çözüm olacak. Yönetimi kolaylaştıran yönetici yakın dönemde sunucu müşterilerine sunulmaya başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Rialto Bridge hızlandırıcısı tanıtıldı