Intel Rialto Bridge sunuculara hayat verecek

Sunucu tarafında hem EPYC işlemcileri hem de Instinct grafik hızlandırıcıları ile AMD’nin uzun süredir bir avantajı bulunuyordu. Nvidia ise Grace ARM işlemcileri ile bu avantajı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Intel de artık kendi grafik birimi ile rakiplerine meydan okumak istiyor.
Intel Rialto Bridge neler sunacak?
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Ponte Vecchio hızlandırıcı sistemi ile Intel ilk kez işlemcilerinin yanına grafik hızlandırıcılar da eklemeye başlamıştı. 128 Xe çekirdeği barındıran Ponte Vecchio 4 adede kadar birleştiriliyor ve yanına 2 adet Sapphire Rapids işlemci ekleniyor.
Gelecek yıl ise Intel Rialto Bridge adında yeni nesil hızlandırıcı platformuna geçiş yapılacak. Yeni üretim tekniklerine sahip olacak Railto Bridge toplamda 160 Xe çekirdeğine kadar ölçeklendirilebiliyor. Dörtlü birleşimlerde daha fazla çekirdek ve daha yüksek performans elde ediliyor. Sapphire Rapids işlemciler ve 64Gb kapasiteye kadar HBM2E bellek modülleri ile sistem tamamlanıyor.
2024 yılında ise Falcon Shores adında yeni nesil esnek mimari sunucuları hedefliyor olacak. 5 kata kadar watt başına performans artışı, 5 kata kadar x86 işlem yoğunluğu ve 5 kadar kadar bellek kapasitesi artışı en önemli avantajları.
Yazılım tarafında ise Intel XPU yöneticisi Intel grafik birimlerini gerçek zamanlı takip edebilmek için açık kaynak bir çözüm olacak. Yönetimi kolaylaştıran yönetici yakın dönemde sunucu müşterilerine sunulmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.