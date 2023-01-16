Intel Core i9-13980HX performansı belli oldu: Sınıfının en hızlısı!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Intel, HX, H, P ve U serilerinden oluşan 13.Nesil Raptor Lake dizüstü işlemcilerini tanıttı. Bu işlemciler arasından kuşkusuz en dikkat çeken model, 24 çekirdekli Core i9 13980HX oldu diyebiliriz. Bugün Jarrod'sTech, amiral gemisi işlemcinin ilk mühendislik örneğinden alınan sonuçları paylaştı.

Amiral gemisi Core i9 13980HX neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Intel Core i9-13980HX, Core i9-13900K ile benzer 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğinden oluşan 24 çekirdekli bir yapılandırma ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bilmeyenler için Core i9-13900K, 125/253W TDP ve 5,8GHz saat hızları ile tanıtıldı. Mobil 13980HX ise, 55W/157W TDP ve 5,6 GHz maksimum saat hızına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Jarrod'sTech tarafından RTX 4090 destekli MSI GE78 Raider ve GT77 Titan dizüstü modellerinde test edilen Core i9 13980HX, Cinebench R23 çoklu çekirdek testinde 30498, tek çekirdekte ise 2135 puana imza atıyor. Söz konusu skorların, sunucu pazarını hedefleyen 32 çekirdekli AMD Threadripper 2990WX ile benzer hatta daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Ayrıca selefi Core i9-12950HX'in de büyük oranda önüne geçmeyi başaran Core i9 13980HX, bugüne kadar piyasaya sürülen en hızlı dizüstü bilgisayar CPU'su olacak gibi gözüküyor. Intel HX ve RTX 40 ekran kartlı MSI dizüstü bilgisayarların 8 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket henüz yeni dizüstüler için fiyat bilgisi paylaşmadı.

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