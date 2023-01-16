Intel Core i9-13980HX performansı belli oldu: Sınıfının en hızlısı!

Amiral gemisi Core i9 13980HX neler sunuyor?
Bildirilenlere göre Intel Core i9-13980HX, Core i9-13900K ile benzer 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğinden oluşan 24 çekirdekli bir yapılandırma ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bilmeyenler için Core i9-13900K, 125/253W TDP ve 5,8GHz saat hızları ile tanıtıldı. Mobil 13980HX ise, 55W/157W TDP ve 5,6 GHz maksimum saat hızına sahip olacak.
Ayrıca selefi Core i9-12950HX'in de büyük oranda önüne geçmeyi başaran Core i9 13980HX, bugüne kadar piyasaya sürülen en hızlı dizüstü bilgisayar CPU'su olacak gibi gözüküyor. Intel HX ve RTX 40 ekran kartlı MSI dizüstü bilgisayarların 8 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket henüz yeni dizüstüler için fiyat bilgisi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: