Intel Core i9-13900T test edildi: i9-12900K'ya rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Intel, masaüstü platformu için daha az güce ihtiyaç duyacak 35W TDP’li Raptor Lake T serisi işlemcilerini tanıttı. Şimdi bu serinin tepe modeli Intel Core i9-13900T, etkileyici skorlar ile Geekbench’te görüntülendi. Yeni işlemci, 125W TDP’li i9-12900K karşısında neler sunuyor? İşte detaylar

Intel Core i9-13900T neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Intel Core i9-13900T, 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeklerinden oluşan 24 çekirdek ve 32 izlekli bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni işlemciye, 1.10 GHz temel saat hızı, 5.30 GHz maksimum saat hızı ve 68 MB önbellek (L2+L3) eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Geekbench platformunda ASUS TUF Gaming B660M-PLUS WIFI anakart ve 64GB DDR5 bellek ile test edilen Core i9-13900T, tek çekirdekte 2178, çok çekirdekli testlerde ise 17339 puana imza atıyor. Benzer testlerde Alder Lake amiral gemisi i9-12900K ise, sırasıyla 1901 ve 17272 puana sahip. Böylece yeni işlemci, 3,5 kat daha düşük güç tüketimi ile benzer çoklu çekirdek skoru ve yüzde 15 daha yüksek tek çekirdek performansı sergiliyor.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında, Intel'in 10nm ESF işlem düğümü ve yeni hibrit mimarinin güç verimliliği konusunda başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ayrıca önümüzdeki aylarda oyun dizüstü bilgisayalarına eşlik edecek Raptor Lake HX işlemciler de, benzer sonuçlar ile karşımıza çıkacak.

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