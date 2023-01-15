Intel Core i9-13900T test edildi: i9-12900K'ya rakip geliyor

Bildirilenlere göre Intel Core i9-13900T, 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeklerinden oluşan 24 çekirdek ve 32 izlekli bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni işlemciye, 1.10 GHz temel saat hızı, 5.30 GHz maksimum saat hızı ve 68 MB önbellek (L2+L3) eşlik ediyor.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, Intel'in 10nm ESF işlem düğümü ve yeni hibrit mimarinin güç verimliliği konusunda başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ayrıca önümüzdeki aylarda oyun dizüstü bilgisayalarına eşlik edecek Raptor Lake HX işlemciler de, benzer sonuçlar ile karşımıza çıkacak.