Intel Core i9-14900K için kıyaslama sonuçları sızdırıldı: Ryzen 9 7950X3D ile yarışıyor

- Intel Core i9-14900K için performans sonuçları sızdırıldı
- Core i9-14900K ve Ryzen 9 7950X3D erken kıyaslama sonuçları:
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Intel Core i9-14900K için performans sonuçları sızdırıldı
Bilmeyenler için Intel Core i9-14900K, Raptor Lake ile aynı çekirdek konfigürasyonunu korurken, ufak yükseltmeler sunacak. Buna göre 125W TDP ile listelenen yeni işlemcinin, 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8P+16E çekirdek 32T ve 36MB önbellek kapasitesine sahip olacağı neredeyse doğrulandı. Bugünki kıyaslama sonuçları ise, ambargo öncesinde işlemcinin performansına ışık tutuyor.
Sızdırılan tanıtım görüntülerine baktığımızda, Core i9-14900K'nın birden fazla oyunda Ryzen 9 7950X3D ile karşı karşıya getirildiğini görüyoruz. Bilmeyenler için AMD'nin 3D V-Cache ürün yelpazesinde bulunan 7950X3D, pazardaki en iyi oyun CPU'larından biri konumunda. Slaytta sunulan bilgiler ise, Intel'in nihayet rakibine yanıt verdiğini gösteriyor.
Core i9-14900K ve Ryzen 9 7950X3D erken kıyaslama sonuçları:
- DOTA 2: -%23
- Fortnite: -%18
- Cyberpunk 2077: -%11
- League of Legends: -%6
- Horizon Zero Dawn: -%6
- Final Fantasy 14: -%5
- Red Dead Redemption 2: -%4
- Forza Horizon 5: -%2
- Assassin’s Creed Valhalla: -%1
- Galaxy Breaker: -%1
- Company of Heroes 3: Fark yok
- Far Cry 6: +%3
- Mount & Blade II: Bannerlord: +%3
- COD: MW2: +%3
- GTA5: +%5
- Hitman 3: +%6
- Rainbow Six Siege: +%7
- World of Tanks Encore RT: +%8
- Serious Sam 4: +%8
- Civilization 6: +%9
- Counter Strike Global Offensive: +%14
- Ashes of the Singularity: +%15
- Total War Warhammer 3: +%22
- Starfield: +%23
- Metro Exodus: +%23
- Ortalama: +%2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.