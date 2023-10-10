Intel Core i9-14900K için kıyaslama sonuçları sızdırıldı: Ryzen 9 7950X3D ile yarışıyor

Tam Boyutta Gör Intel'in Raptor Lake Refresh ve 14. Nesil Meteor Lake işlemcileri için geri sayım devam ederken, yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de serinin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900K'nın resmi kıyaslama sonuçları internete sızdı. Peki neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Intel Core i9-14900K için performans sonuçları sızdırıldı

Bilmeyenler için Intel Core i9-14900K, Raptor Lake ile aynı çekirdek konfigürasyonunu korurken, ufak yükseltmeler sunacak. Buna göre 125W TDP ile listelenen yeni işlemcinin, 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8P+16E çekirdek 32T ve 36MB önbellek kapasitesine sahip olacağı neredeyse doğrulandı. Bugünki kıyaslama sonuçları ise, ambargo öncesinde işlemcinin performansına ışık tutuyor.

Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı 8 sa. önce eklendi

Sızdırılan tanıtım görüntülerine baktığımızda, Core i9-14900K'nın birden fazla oyunda Ryzen 9 7950X3D ile karşı karşıya getirildiğini görüyoruz. Bilmeyenler için AMD'nin 3D V-Cache ürün yelpazesinde bulunan 7950X3D, pazardaki en iyi oyun CPU'larından biri konumunda. Slaytta sunulan bilgiler ise, Intel'in nihayet rakibine yanıt verdiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek 7950X3D, test edilen 25 oyunun en az 9'unda Core i9-14900K'yı geride bırakıyor. Öte yandan Core i9-14900K ise, kalan oyunların en az 15'inde daha üstün performans sergiliyor. Bu noktada rakibinden ortalama yüzde 2 daha hızlı diyebiliriz. Tabi ki bu sonuçların Intel'den geldiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle aradaki tüm farkı görmek için nihai kıyaslamaları beklememiz gerekecek.

Core i9-14900K ve Ryzen 9 7950X3D erken kıyaslama sonuçları:

DOTA 2: -%23

Fortnite: -%18

Cyberpunk 2077: -%11

League of Legends: -%6

Horizon Zero Dawn: -%6

Final Fantasy 14: -%5

Red Dead Redemption 2: -%4

Forza Horizon 5: -%2

Assassin’s Creed Valhalla: -%1

Galaxy Breaker: -%1

Company of Heroes 3: Fark yok

Far Cry 6: +%3

Mount & Blade II: Bannerlord: +%3

COD: MW2: +%3

GTA5: +%5

Hitman 3: +%6

Rainbow Six Siege: +%7

World of Tanks Encore RT: +%8

Serious Sam 4: +%8

Civilization 6: +%9

Counter Strike Global Offensive: +%14

Ashes of the Singularity: +%15

Total War Warhammer 3: +%22

Starfield: +%23

Metro Exodus: +%23

Ortalama: +%2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i9-14900K için performans sonuçları sızdırıldı!