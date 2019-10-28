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    Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor

    Twitch elindeki önemli yayıncıları tutmakta sıkıntı yaşıyor. Ninja ve Shroud yayıncılarından sonra Gothalion da yarından itibariyle Mixer platformunda yayına başlayacak.
    6 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor
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    Oyun yayıncılığı alanında Twitch ve YouTube gibi rakiplerle kıyasıya bir mücadeleye girişen Mixer birbiri ardına ünlü içerik üreticilerini kadrosuna katmaya devam ediyor. Ninja ve Shroud yayıncılarından sonra Gothalion da sırada.

    Dev isimler gidiyor

    KingGothalion olarak da bilinen Cory Michael yaptığı açıklamada yarından itibaren Mixer platformu için özel içerikler üretmeye başlayacağını duyurdu. Gothalion bu transfer ile sadece platformun gelişmesini değil oyunculuğun gelişmesini de istediğini dile getirdi.

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    35 yaşındaki evli ve 3 çocuklu Gothalion’un 1 milyondan fazla takipçisi ve 40 milyondan fazla da kanal izlenmesi bulunuyordu. Gothalion abonelerinden aylık olarak 23 bin dolar kazanıyordu.

    Gothalion transfer karşılığında ne kadar ücret alacak belli değil ancak konunun sadece paradan ibaret olmadığı da bazı ayrıntılarda anlaşılmıştı. Ninja’nın aynı zamanda menajeri olan karısı Jessica Blevins, Twitch platformunun lisans anlaşmaları ve farklı içerik talepleri konusunda çok kısıtlayıcı olduğunu ve esnek hareket edemediklerini belirtmişti. Microsoft’un bu anlamda daha fazla büyüme potansiyeli sunacağı tahmin ediliyor. Diğer yayıncılarda olduğu gibi Gothalion’u takip eden ilk kullanıcılara bir aylık abonelik hediye edilecek.



    https://www.engadget.com/2019/10/27/gothalion-switches-from-twitch-to-mixer/ Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 5 sa. en beğenilen joven
    Futbol izlemekten bir farkı yok bana göre. Futbolcu futbol oynar. Sen de fubtol oyununu oynayan adamları izlersin.
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    a_y_k_u_t 22 sn.
    Onlarda mixer biz de facebook :)
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    V4LKyR 4 sa.
    Bu kim aga?
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    SEO19 5 sa.
    yeni neslin tüketim alışkanlıklarını bir türlü anlayamıyorum ! ???
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    joven 6 sa.
    Oyuncu dediğin oyun oynar oyun oynayan adamı izlemek
    şaka gibi
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    Rachsuchtig 5 sa. joven
    Futbol izlemekten bir farkı yok bana göre. Futbolcu futbol oynar. Sen de fubtol oyununu oynayan adamları izlersin.
    Yanıtla +6
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    Brazo de Hierro 4 sa. joven
    Bana da mantıksız geliyor.
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    TearsForFears 6 sa.
    Bunlar nereye giderse peşinden giden koyun kitleleri oldukça neresi daha çok para verirse oraya geçerler. Twitch sayesinde önce ünlü sonra zengin olan bu boş şahıslar microsofttan gelen para teklifini duyunca hemen başka platformun kucağına zıplıyor.
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    adnan96 6 sa. TearsForFears
    Aslında tam tersi. Bundan öncede bir çok kişi farklı platformlara geçti ama izleyicisi oraya geçmedi. Güncel olarak Facebook ünlü bazı Türk yayıncıları kendi platformuna transfer etti ama izleyicilerini geçiremiyor. Mixer burada biraz ayrılıyor diğerlerinden. Twitch'e çok benziyor yapı olarak ama onlarda izleyicileri geçiremedi ilk Ninja transferinde. Muhtemelen tek bir yayıncı için kimsenin platform değiştirmeyeceğini fark ettiler. Popüler ve sevilen daha çok yayıncıyı bünyelerine katıyorlar. İnsanların sevdiği çoğu yayıncıyı bir yere toplamayı başarırlarsa şansları olur belki.
    Bunların dışında Twitch'in politikalarından çoğu izleyici ve yayıncının rahatsız olduğunu unutmamak gerek. Chaturbate gibi bir ortam oldu son 1 yıldır.
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    DokuzKuyrukluTilki 5 sa. TearsForFears
    bu platformda F1'den Milli ve Kulüpler arası espor turnuvaları da yayınlanıyor ve o takımların oyuncuları bireysel yayınlarını da yapıyor. İnsanların eğlencesi bu oyunu almadan önce izleyip fikir sahibi olduğum çok oldu ya da oyunlarda farklı taktikler öğrenmek. Facebook açıkçası çok itici Mixer şu an ideali arayüz ve abone olmadan da etkileşime girebilmek yönünden.
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