Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor

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Oyun yayıncılığı alanında Twitch ve YouTube gibi rakiplerle kıyasıya bir mücadeleye girişen Mixer birbiri ardına ünlü içerik üreticilerini kadrosuna katmaya devam ediyor. Ninja ve Shroud yayıncılarından sonra Gothalion da sırada.

Dev isimler gidiyor

KingGothalion olarak da bilinen Cory Michael yaptığı açıklamada yarından itibaren Mixer platformu için özel içerikler üretmeye başlayacağını duyurdu. Gothalion bu transfer ile sadece platformun gelişmesini değil oyunculuğun gelişmesini de istediğini dile getirdi.

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35 yaşındaki evli ve 3 çocuklu Gothalion’un 1 milyondan fazla takipçisi ve 40 milyondan fazla da kanal izlenmesi bulunuyordu. Gothalion abonelerinden aylık olarak 23 bin dolar kazanıyordu.

Gothalion transfer karşılığında ne kadar ücret alacak belli değil ancak konunun sadece paradan ibaret olmadığı da bazı ayrıntılarda anlaşılmıştı. Ninja’nın aynı zamanda menajeri olan karısı Jessica Blevins, Twitch platformunun lisans anlaşmaları ve farklı içerik talepleri konusunda çok kısıtlayıcı olduğunu ve esnek hareket edemediklerini belirtmişti. Microsoft’un bu anlamda daha fazla büyüme potansiyeli sunacağı tahmin ediliyor. Diğer yayıncılarda olduğu gibi Gothalion’u takip eden ilk kullanıcılara bir aylık abonelik hediye edilecek.

https://www.engadget.com/2019/10/27/gothalion-switches-from-twitch-to-mixer/