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    Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi

    Intel Core Ultra 200 Arrow Lake işlemciler netleşmeye başladı. Son olarak Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF'nin Geekbench skorları ortaya çıktı. İşte erken sonuçlar...
    Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, seriye ait Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF modellerinin Geekbench skorları ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

    Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi

    Intel Core Ultra 5 245K'dan başlayacak olursak, işlemci, 14 çekirdek, 14 iş parçacığı, 4.2GHz temel, 5.2GHz arttırılmış saat hızı, 125W PL1 (Power Limit) ve 24MB önbeleğe sahip olacak. Ayrıca P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Geekbench testlerinde ise 32 GB DDR5 bellekle eşleştirilen işlemci, tek çekirdekte 2.248, çok çekirdekte ise 18.354 puan aldı. 

    Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi Tam Boyutta Gör
    Kıyaslayacak olursak bu skor, hem tek hem de çoklu çekirdek performansında Core i9-12900K'dan daha yüksek. Hatta performansı açısından Core i9-13900K'ya yakın diyebiliriz. Tek çekirdekte %2, çoklu çekirdekte ise %18 oranında fark mevcut.

    Core Ultra 7 265KF ise, 20 çekirdek, 20 iş parçacığı, 3.9GHz temel 5.5GHz arttırılmış saat hızı, 125W PL1 (Power Limit) ve 33MB önbellek kapasitesi ile geliyor. Bununla birlikte Core Ultra 200K Masaüstü serisindeki en hızlı ikinci Arrow Lake CPU olacak. Skorlara gelirsek, işlemci tek çekirdekli testlerde 3.219, çok çekirdekli testlerde ise 19.433 puan aldı.

    Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi Tam Boyutta Gör
    Söz konusu skor, tekli çekirdekte Intel Core i9-14900KS'den daha üstün ve Ryzen 5 9600X'in hemen altına yer alıyor. Çoklu çekirdekte ise, i7-14700K ve Ryzen 9750X'e yakın bir performans söz konusu. 

    Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7 ve Ultra 5 serilerine ayrılmış en az dokuz modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.

    Kaynakça https://wccftech.com/intel-core-ultra-7-265kf-arrow-lake-cpu-benchmarks-leak-strong-single-core-performance/ https://wccftech.com/intel-core-ultra-5-245k-arrow-lake-desktop-cpu-core-i9-13900k-single-core-20-percent-faster-13600k/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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