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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, seriye ait Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF modellerinin Geekbench skorları ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi

Intel Core Ultra 5 245K'dan başlayacak olursak, işlemci, 14 çekirdek, 14 iş parçacığı, 4.2GHz temel, 5.2GHz arttırılmış saat hızı, 125W PL1 (Power Limit) ve 24MB önbeleğe sahip olacak. Ayrıca P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Geekbench testlerinde ise 32 GB DDR5 bellekle eşleştirilen işlemci, tek çekirdekte 2.248, çok çekirdekte ise 18.354 puan aldı.

Tam Boyutta Gör Kıyaslayacak olursak bu skor, hem tek hem de çoklu çekirdek performansında Core i9-12900K'dan daha yüksek. Hatta performansı açısından Core i9-13900K'ya yakın diyebiliriz. Tek çekirdekte %2, çoklu çekirdekte ise %18 oranında fark mevcut.

Core Ultra 7 265KF ise, 20 çekirdek, 20 iş parçacığı, 3.9GHz temel 5.5GHz arttırılmış saat hızı, 125W PL1 (Power Limit) ve 33MB önbellek kapasitesi ile geliyor. Bununla birlikte Core Ultra 200K Masaüstü serisindeki en hızlı ikinci Arrow Lake CPU olacak. Skorlara gelirsek, işlemci tek çekirdekli testlerde 3.219, çok çekirdekli testlerde ise 19.433 puan aldı.

Tam Boyutta Gör Söz konusu skor, tekli çekirdekte Intel Core i9-14900KS'den daha üstün ve Ryzen 5 9600X'in hemen altına yer alıyor. Çoklu çekirdekte ise, i7-14700K ve Ryzen 9750X'e yakın bir performans söz konusu.

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Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7 ve Ultra 5 serilerine ayrılmış en az dokuz modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.

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Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi