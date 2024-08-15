Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF test edildi
Intel Core Ultra 5 245K'dan başlayacak olursak, işlemci, 14 çekirdek, 14 iş parçacığı, 4.2GHz temel, 5.2GHz arttırılmış saat hızı, 125W PL1 (Power Limit) ve 24MB önbeleğe sahip olacak. Ayrıca P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Geekbench testlerinde ise 32 GB DDR5 bellekle eşleştirilen işlemci, tek çekirdekte 2.248, çok çekirdekte ise 18.354 puan aldı.
Core Ultra 7 265KF ise, 20 çekirdek, 20 iş parçacığı, 3.9GHz temel 5.5GHz arttırılmış saat hızı, 125W PL1 (Power Limit) ve 33MB önbellek kapasitesi ile geliyor. Bununla birlikte Core Ultra 200K Masaüstü serisindeki en hızlı ikinci Arrow Lake CPU olacak. Skorlara gelirsek, işlemci tek çekirdekli testlerde 3.219, çok çekirdekli testlerde ise 19.433 puan aldı.
Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7 ve Ultra 5 serilerine ayrılmış en az dokuz modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.Kaynakça https://wccftech.com/intel-core-ultra-7-265kf-arrow-lake-cpu-benchmarks-leak-strong-single-core-performance/ https://wccftech.com/intel-core-ultra-5-245k-arrow-lake-desktop-cpu-core-i9-13900k-single-core-20-percent-faster-13600k/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.