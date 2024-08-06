Intel, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcileri duyurdu: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemcilerinin garanti sürelerini uzatmış ve yeni bir mikrokod güncellemesinin yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu bekleyiş sürerken, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcilerin listesi paylaşıldı. Garanti kapsamı artık kutularda satılmayan, Tray veya OEM işlemcileri de kapsıyor.

Intel, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcileri açıkladı

Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz hafta uzatılmış garanti sürecinin 13. ve 14.nesil tüm işlemcileri kapsayacağı paylaşılmıştı. Hatta başlangıçta Tray yani kutusuz sürümlerin de listeye dahil edildiği söyleniyordu. Ancak daha sonra yapılan açıklamada bunun yalnızca kutulu işlemciler için geçerli olacağı paylaşıldı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu karardan sürpriz bir geri adım atıldı.

Aktarıldığı kadarıyla Intel'in uzatılmış garanti kapsamı, artık kutusuz işlemciler, önceden oluşturulmuş PC sistemleri ve diğer OEM ortakları için de geçerli olacak. Bu oldukça önemli bir adım, keza OEM'ler ve tepsi CPU'lar, masaüstü işlemci pazarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Paylaşılan listeye baktığımızda ise, i5, i7 ve i9 serisi tüm 13.nesil ve 14.nesil CPU'lara 5 yıl garanti sunulacağını görüyoruz. Ancak i5-13400f veya 13500 gibi orta seviye CPU'lar dahil edilmemiş.

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Ayrıca yeni garanti politikasının küresel olarak satın alınmış tüm yeni işlemcileri kapsadığını hatırlatalım. Şirket ayrıca kararsızlık sorunu yaşayan kullanıcıların şu adımları takip etmelerini önerdi;

Intel Core 13./14. Nesil Masaüstü işlemcilerinde istikrarsızlık belirtileri yaşayan veya daha önce yaşamış olan ve değişim sürecini başlatması gereken kullanıcılar için: Kutulu İşlemciler – daha fazla yardım için lütfen Intel Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

– daha fazla yardım için lütfen Intel Müşteri Desteği ile iletişime geçin. Tray İşlemcileri – daha fazla yardım için lütfen satın aldığınız yere başvurun.

– daha fazla yardım için lütfen satın aldığınız yere başvurun. OEM/Sistem Entegratörü Intel Core 13./14. Nesil destekli masaüstü sistemi – daha fazla yardım için lütfen sistem üreticinizle iletişime geçin.

Intel'in Ağustos ayında yayınlanması beklenen mikro kod yaması ise halen paylaşılmış değil. Söz konusu düzeltmenin Intel 14. ve 13. Nesil CPU'lardaki yüksek voltajları ele alması bekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada underclock veya undervolt dışında bir çözüm yok.

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Intel, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcileri açıkladı!