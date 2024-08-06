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    Intel, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcileri duyurdu: İşte liste

    Intel, kararsızlık sorunlarıyla nedeniyle hem OEM hem de kutusuz (Tray) 13. ve 14. Nesil işlemcilerin garantisini uzatıyor. İşte uzatılmış garanti kapsamında olacak modeller...
    Intel, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcileri açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemcilerinin garanti sürelerini uzatmış ve yeni bir mikrokod güncellemesinin yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu bekleyiş sürerken, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcilerin listesi paylaşıldı. Garanti kapsamı artık kutularda satılmayan, Tray veya OEM işlemcileri de kapsıyor. 

    Intel, uzatılmış garanti kapsamında olacak işlemcileri açıkladı

    Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz hafta uzatılmış garanti sürecinin 13. ve 14.nesil tüm işlemcileri kapsayacağı paylaşılmıştı. Hatta başlangıçta Tray yani kutusuz sürümlerin de listeye dahil edildiği söyleniyordu. Ancak daha sonra yapılan açıklamada bunun yalnızca kutulu işlemciler için geçerli olacağı paylaşıldı. Geçtiğimiz saatlerde ise bu karardan sürpriz bir geri adım atıldı.

    Aktarıldığı kadarıyla Intel'in uzatılmış garanti kapsamı, artık kutusuz işlemciler, önceden oluşturulmuş PC sistemleri ve diğer OEM ortakları için de geçerli olacak. Bu oldukça önemli bir adım, keza OEM'ler ve tepsi CPU'lar, masaüstü işlemci pazarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Paylaşılan listeye baktığımızda ise, i5, i7 ve i9 serisi tüm 13.nesil ve 14.nesil CPU'lara 5 yıl garanti sunulacağını görüyoruz. Ancak i5-13400f veya 13500 gibi orta seviye CPU'lar dahil edilmemiş.

    Ayrıca yeni garanti politikasının küresel olarak satın alınmış tüm yeni işlemcileri kapsadığını hatırlatalım. Şirket ayrıca kararsızlık sorunu yaşayan kullanıcıların şu adımları takip etmelerini önerdi;

    Intel Core 13./14. Nesil Masaüstü işlemcilerinde istikrarsızlık belirtileri yaşayan veya daha önce yaşamış olan ve değişim sürecini başlatması gereken kullanıcılar için:

    • Kutulu İşlemciler – daha fazla yardım için lütfen Intel Müşteri Desteği ile iletişime geçin.
    • Tray İşlemcileri – daha fazla yardım için lütfen satın aldığınız yere başvurun.
    • OEM/Sistem Entegratörü Intel Core 13./14. Nesil destekli masaüstü sistemi – daha fazla yardım için lütfen sistem üreticinizle iletişime geçin.

    Intel'in Ağustos ayında yayınlanması beklenen mikro kod yaması ise halen paylaşılmış değil. Söz konusu düzeltmenin Intel 14. ve 13. Nesil CPU'lardaki yüksek voltajları ele alması bekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada underclock veya undervolt dışında bir çözüm yok. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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