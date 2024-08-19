Intel’in masaüstü Arrow Lake işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti

Intel Arrow Lake artık çok yakın
Intel, resmi olarak Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerinin 2024'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülme yolunda olduğunu söylemişti. Arrow Lake-S hakkında bildiklerimize dayanarak, yeni nesil işlemcilerin Core Ultra 200 adlandırma şemasını kullanması bekleniyor. Ayrıca ilk olarak Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K'yı içeren “K” varyantlarının piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor.
İşlemcilerin mimari tarafında ise yepyeni Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip bir tasarım yer alacak. İşlemciler Compute Tile, SOC Tile, IO Tile ve Graphics Tile olmak üzere dört karoya ev sahipliği yapacak. GPU tarafı yeni Alchemist Xe-LPG ile desteklenecek.
Intel, hyper-threading desteğinin bulunmayan Arrow Lake ailesinde 24 çekirdeğe (8 Lion Core ve 16 Skymont) ve 24 iş parçacığına sahip olacak. İşlemciler 33 MB L3 önbelleğe ve artırılmış L2 önbelleklere sahip olacak. Core Ultra 9 285K, 5.7GHz'e kadar çıkacak. Ayrıca yeni işlemcilerin gerçek güç tüketiminin mevcut nesil Raptor Lake’ten 100W daha düşük olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.