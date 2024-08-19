Intel’in masaüstü Arrow Lake işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti

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Tam Boyutta Gör Intel Innovation 2024 etkinliği ertelenmiş olsa da firmanın bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı ürünlerinde bir takvim değişikliği yapılmıyor. Bu bağlamda Intel'in Arrow Lake-S masaüstü işlemci platformu, yepyeni bir mimari ve yepyeni bir soket ile birlikte firma için büyük bir adım olacak. Yeni bilgilere göre Intel'in Arrow Lake-S “Core Ultra 200” masaüstü işlemcileri 10 Ekim'de tanıtacak.

Intel Arrow Lake artık çok yakın

Intel, resmi olarak Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerinin 2024'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülme yolunda olduğunu söylemişti. Arrow Lake-S hakkında bildiklerimize dayanarak, yeni nesil işlemcilerin Core Ultra 200 adlandırma şemasını kullanması bekleniyor. Ayrıca ilk olarak Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K'yı içeren “K” varyantlarının piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni işlemcilerle birlikte yeni LGA 1851 soketine sahip başta Z890 yonga setli anakartlar olmak üzere 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Dolayısıyla mevcut Intel anakartları ile yeni işlemciler uyumlu olmayacak. Bu arada 800 serisinde sadece DDR5 desteği yer alacak.

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İşlemcilerin mimari tarafında ise yepyeni Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip bir tasarım yer alacak. İşlemciler Compute Tile, SOC Tile, IO Tile ve Graphics Tile olmak üzere dört karoya ev sahipliği yapacak. GPU tarafı yeni Alchemist Xe-LPG ile desteklenecek.

Intel, hyper-threading desteğinin bulunmayan Arrow Lake ailesinde 24 çekirdeğe (8 Lion Core ve 16 Skymont) ve 24 iş parçacığına sahip olacak. İşlemciler 33 MB L3 önbelleğe ve artırılmış L2 önbelleklere sahip olacak. Core Ultra 9 285K, 5.7GHz'e kadar çıkacak. Ayrıca yeni işlemcilerin gerçek güç tüketiminin mevcut nesil Raptor Lake’ten 100W daha düşük olacağı belirtiliyor.

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