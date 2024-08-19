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    Anlık Bildirim

    Intel’in masaüstü Arrow Lake işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti

    Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Intel, yeni nesil Arrow lake-S “Core Ultra 200” masaüstü işlemcilerini 10 Ekim tarihinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni işlemcilerden beklentiler ise büyük.
    Intel’in masaüstü Arrow Lake işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti Tam Boyutta Gör
    Intel Innovation 2024 etkinliği ertelenmiş olsa da firmanın bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı ürünlerinde bir takvim değişikliği yapılmıyor. Bu bağlamda Intel'in Arrow Lake-S masaüstü işlemci platformu, yepyeni bir mimari ve yepyeni bir soket ile birlikte firma için büyük bir adım olacak. Yeni bilgilere göre Intel'in Arrow Lake-S “Core Ultra 200” masaüstü işlemcileri 10 Ekim'de tanıtacak.

    Intel Arrow Lake artık çok yakın

    Intel, resmi olarak Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerinin 2024'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülme yolunda olduğunu söylemişti. Arrow Lake-S hakkında bildiklerimize dayanarak, yeni nesil işlemcilerin Core Ultra 200 adlandırma şemasını kullanması bekleniyor. Ayrıca ilk olarak Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K'yı içeren “K” varyantlarının piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor.

    Intel’in masaüstü Arrow Lake işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni işlemcilerle birlikte yeni LGA 1851 soketine sahip başta Z890 yonga setli anakartlar olmak üzere 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Dolayısıyla mevcut Intel anakartları ile yeni işlemciler uyumlu olmayacak. Bu arada 800 serisinde sadece DDR5 desteği yer alacak.

    İşlemcilerin mimari tarafında ise yepyeni Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip bir tasarım yer alacak. İşlemciler Compute Tile, SOC Tile, IO Tile ve Graphics Tile olmak üzere dört karoya ev sahipliği yapacak. GPU tarafı yeni Alchemist Xe-LPG ile desteklenecek.

    Intel, hyper-threading desteğinin bulunmayan Arrow Lake ailesinde 24 çekirdeğe (8 Lion Core ve 16 Skymont) ve 24 iş parçacığına sahip olacak. İşlemciler 33 MB L3 önbelleğe ve artırılmış L2 önbelleklere sahip olacak. Core Ultra 9 285K, 5.7GHz'e kadar çıkacak. Ayrıca yeni işlemcilerin gerçek güç tüketiminin mevcut nesil Raptor Lake’ten 100W daha düşük olacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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