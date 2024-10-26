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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Arrow Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, şimdiden yeni rekorların kapısını açmaya devam ediyor. Son olarak Intel’in en güçlü işlemcisi Core Ultra 9 285K, gerçekleştirilen hız aşırtma denemelerinde 7.5GHz'e ulaştı. Dahası, anakart 12000 MT/s sınırını aşarak şimdiye kadarki en yüksek DDR5 hızını da kaydetti .

Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı!

Kaçıranlar için Intel Ultra 9 285K, 125W (250W PL2) temel TDP, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve Thermal Velocity Boost ile 5,7 GHz'e kadar saat hızı sunuluyor. Üstelik 13 TOPS işlem gücü sunan NPU birimine sahip.

Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor, sıvı helyum ve ROG Maximus Z890 Apex anakart ile yeni bir rekora imza attı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sıvı helyum ile gerçekleştirilen denemelerde HyperThreading devre dışıyken 7.488MHz hza ulaşıldığını görüyoruz. Ayrıca anakart 12000 MT/s sınırını aşarak şimdiye kadarki en yüksek DDR5 hızını da kaydetti

Tam Boyutta Gör Bu rakamların inanılmaz derecede yüksek olduğunu söyleyelim ve Gigabyte AORUS Z890 Tachyon ICE'ın 10600 MT/s rekorunu bile geride bırakıyor. Ancak şu anda 12066 MT/s'nin oyun için ne kadar iyi bir iş çıkaracağını bilmiyoruz. Ayrıca ROG Maximus Z890 Apex şu an itibarıyla 5 dünya rekoru , 1 9 küresel birincilik ve 31 birincilik elde etti .

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Diğer tarafta Dünya frekans rekorunun rekorunun 9.1GHz hızla ROG Maximus Z790 ve Intel Core i9-14900KS'de olduğunu hatırlatalım.

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Intel'den yeni rekor: Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı!