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    Intel'den yeni rekor: Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı!

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Core Ultra 9 285K 7.5GHz saat hızına hız aşırtıldı. Dahası, anakart 12000 MT/s sınırını aşarak şimdiye kadarki en yüksek DDR5 hızını da kaydetti .
    Intel'den yeni rekor: Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Arrow Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, şimdiden yeni rekorların kapısını açmaya devam ediyor. Son olarak Intel’in en güçlü işlemcisi Core Ultra 9 285K, gerçekleştirilen hız aşırtma denemelerinde 7.5GHz'e ulaştı. Dahası, anakart 12000 MT/s sınırını aşarak şimdiye kadarki en yüksek DDR5 hızını da kaydetti .

    Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı!

    Kaçıranlar için Intel Ultra 9 285K, 125W (250W PL2) temel TDP, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve Thermal Velocity Boost ile 5,7 GHz'e kadar saat hızı sunuluyor. Üstelik 13 TOPS işlem gücü sunan NPU birimine sahip.

    Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor, sıvı helyum ve ROG Maximus Z890 Apex anakart ile yeni bir rekora imza attı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sıvı helyum ile gerçekleştirilen denemelerde HyperThreading devre dışıyken 7.488MHz hza ulaşıldığını görüyoruz. Ayrıca anakart 12000 MT/s sınırını aşarak şimdiye kadarki en yüksek DDR5 hızını da kaydetti

    Intel'den yeni rekor: Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı! Tam Boyutta Gör
    Bu rakamların inanılmaz derecede yüksek olduğunu söyleyelim ve Gigabyte AORUS Z890 Tachyon ICE'ın 10600 MT/s rekorunu bile geride bırakıyor. Ancak şu anda 12066 MT/s'nin oyun için ne kadar iyi bir iş çıkaracağını bilmiyoruz. Ayrıca ROG Maximus Z890 Apex şu an itibarıyla 5 dünya rekoru , 1 9 küresel birincilik ve 31 birincilik elde etti .

    Diğer tarafta Dünya frekans rekorunun rekorunun 9.1GHz hızla ROG Maximus Z790 ve Intel Core i9-14900KS'de olduğunu hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    570 kez okundu.
    10 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Intel Core Ultra 9 285K, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri
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