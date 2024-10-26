Intel'den yeni rekor: Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı!

Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı!
Kaçıranlar için Intel Ultra 9 285K, 125W (250W PL2) temel TDP, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve Thermal Velocity Boost ile 5,7 GHz'e kadar saat hızı sunuluyor. Üstelik 13 TOPS işlem gücü sunan NPU birimine sahip.
Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor, sıvı helyum ve ROG Maximus Z890 Apex anakart ile yeni bir rekora imza attı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sıvı helyum ile gerçekleştirilen denemelerde HyperThreading devre dışıyken 7.488MHz hza ulaşıldığını görüyoruz. Ayrıca anakart 12000 MT/s sınırını aşarak şimdiye kadarki en yüksek DDR5 hızını da kaydetti
Diğer tarafta Dünya frekans rekorunun rekorunun 9.1GHz hızla ROG Maximus Z790 ve Intel Core i9-14900KS'de olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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Intel Core Ultra 9 285K, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri