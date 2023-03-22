Intel'de beklenmedik kayıp: Grafik bölümü başkanı ayrılıyor

Tam Boyutta Gör Arc Alchemist mimarisi ile ekran kartı pazarına giriş yapan Intel, bugün şaşırtıcı bir duyuru paylaştı. Yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olarak yonga devi, Başkan Yardımcısı ve Baş Mimar olan Raja Koduri ile yollarını ayırmaya karar verdi. Yetkili isim bu ayın sonunda Intel'den ayrılacak.

Intel'de beklenmedik ayrılık

Bilmeyenler için Apple ve AMD'nin ardından Kasım 2017'de Intel'e katılan Koduri, görev süresi boyunca Arc ekran kartları ve Ponte Vecchio veri merkezi GPU'larının oluşturulmasını ve piyasaya sürülmesini yönetti. Ayrıca yetkili isim, Intel'in şu anda sevkıyatta olan ilk Bitcoin madenciliği "Blockscale" ASIC'lerini geliştirmekten de sorumluydu.

Günümüzde ise Intel Arc serisi beklentileri karşılasa da, Intel'in Ponte Vecchio GPU'ları gecikti ve bir sonraki Rialto Bridge veri merkezi GPU serisi iptal edildi. Bugün Twitter'dan yaptığı duyuruda ise Raja Koduri, ''Intel'e teşekkür ederek üretken bir yapay zeka girişimi ile yeni bir sayfa açacağını'' duyurdu.

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Hatırlayacak olursak Arc Alchemist GPU serisi aylarca ertelendi ve Intel'in ayrık GPU projesini iptal edeceğine dair birçok söylenti ortaya çıktı. Ancak kısa süre Intel, bu söylentilerin gerçek olmadığını doğruladı ve bir sonraki nesil Battlemage GPU serisi için yol haritasına bağlı kalmaya devam edecek.

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