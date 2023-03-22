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    Intel'de beklenmedik kayıp: Grafik bölümü başkanı ayrılıyor

    Apple ve AMD'nin ardından Intel'de önemli başarılara imza atan Raja Koduri, yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olarak Mart ayı sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. 
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    Intel'de beklenmedik kayıp: Grafik bölümü başkanı ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    Arc Alchemist mimarisi ile ekran kartı pazarına giriş yapan Intel, bugün şaşırtıcı bir duyuru paylaştı. Yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olarak yonga devi, Başkan Yardımcısı ve Baş Mimar olan Raja Koduri ile yollarını ayırmaya karar verdi. Yetkili isim bu ayın sonunda Intel'den ayrılacak.

    Intel'de beklenmedik ayrılık

    Bilmeyenler için Apple ve AMD'nin ardından Kasım 2017'de Intel'e katılan Koduri, görev süresi boyunca Arc ekran kartları ve Ponte Vecchio veri merkezi GPU'larının oluşturulmasını ve piyasaya sürülmesini yönetti.  Ayrıca yetkili isim, Intel'in şu anda sevkıyatta olan ilk Bitcoin madenciliği "Blockscale" ASIC'lerini geliştirmekten de sorumluydu. 

    Günümüzde ise Intel Arc serisi beklentileri karşılasa da, Intel'in Ponte Vecchio GPU'ları gecikti ve bir sonraki Rialto Bridge veri merkezi GPU serisi iptal edildi. Bugün Twitter'dan yaptığı duyuruda ise Raja Koduri, ''Intel'e teşekkür ederek üretken bir yapay zeka girişimi ile yeni bir sayfa açacağını'' duyurdu. 

    Hatırlayacak olursak Arc Alchemist GPU serisi aylarca ertelendi ve Intel'in ayrık GPU projesini iptal edeceğine dair birçok söylenti ortaya çıktı. Ancak kısa süre Intel, bu söylentilerin gerçek olmadığını doğruladı ve bir sonraki nesil Battlemage GPU serisi için yol haritasına bağlı kalmaya devam edecek. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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