Intel'de beklenmedik kayıp: Grafik bölümü başkanı ayrılıyor

Intel'de beklenmedik ayrılık
Bilmeyenler için Apple ve AMD'nin ardından Kasım 2017'de Intel'e katılan Koduri, görev süresi boyunca Arc ekran kartları ve Ponte Vecchio veri merkezi GPU'larının oluşturulmasını ve piyasaya sürülmesini yönetti. Ayrıca yetkili isim, Intel'in şu anda sevkıyatta olan ilk Bitcoin madenciliği "Blockscale" ASIC'lerini geliştirmekten de sorumluydu.
Günümüzde ise Intel Arc serisi beklentileri karşılasa da, Intel'in Ponte Vecchio GPU'ları gecikti ve bir sonraki Rialto Bridge veri merkezi GPU serisi iptal edildi. Bugün Twitter'dan yaptığı duyuruda ise Raja Koduri, ''Intel'e teşekkür ederek üretken bir yapay zeka girişimi ile yeni bir sayfa açacağını'' duyurdu.
Hatırlayacak olursak Arc Alchemist GPU serisi aylarca ertelendi ve Intel'in ayrık GPU projesini iptal edeceğine dair birçok söylenti ortaya çıktı. Ancak kısa süre Intel, bu söylentilerin gerçek olmadığını doğruladı ve bir sonraki nesil Battlemage GPU serisi için yol haritasına bağlı kalmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)