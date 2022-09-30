Intel Raptor Lake dizüstüler yakınlık algılayacak

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Intel’in ilk olarak masaüstü işlemciler ile maceraya başladığı Raptor Lake mimarisi yakın dönemde H, U ve P serileri ile de taşınabilir sistemlerin yolunu tutacak. Firma yeni dönemde özel yetenekler de hazırlıyor.

Intel dizüstüler kullanıcıyı hissedecek

Bugün dizüstü bilgisayarlar kullanıcıyı algılayacak farklı özelliklerle donatılıyor. Ağırlıklı olarak ön kamera ile nesne algılama yapılırken kullanıcının giyilebilir cihazı da zaman zaman devreye alınabiliyor.

Intel Raptor Lake işlemciler neler sunuyor? 2 gün önce eklendi

Intel Raptor Lake mobil işlemciler ise Wi-Fi yakınlık algılama yöntemini kullanarak kullanıcının bilgisayar başında olup olmadığını anlayabiliyor. Bu yöntem özel bir Wi-Fi frekansı ile çalışıyor ve işletim sisteminden ek bir kanal ayırıyor. Bununla ilgili sürücüler daha sonraki bir dönemde yayınlanacak. Kullanıcı bilgisayara yakın ise otomatik olarak uykudan uyanıyor. Uzaklaştığında ise uyku moduna geçiyor.

Bununla birlikte bilgisayara hayvan yaklaştığı zaman ya da kullanıcı uzun süre hareketsiz kaldığı zaman doğru bir şekilde algılama yapılabilecek mi merak konusu. Wi-Fi yakınlık algılama sadece on üçüncü nesil Intel işlemcilerde yer alacak.

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Intel Raptor Lake işlemcilerde yeni dönem