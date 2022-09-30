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    Intel Raptor Lake dizüstüler yakınlık algılayacak

    Intel Raptor Lake işlemcileri temel alan dizüstü modelleri, özel bir Wi-Fi frekansı sayesinde kullanıcının alanında olup olmadığını anlayacak ve uyku modunu devreye sokacak. 
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    Intel Raptor Lake
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    Intel’in ilk olarak masaüstü işlemciler ile maceraya başladığı Raptor Lake mimarisi yakın dönemde H, U ve P serileri ile de taşınabilir sistemlerin yolunu tutacak. Firma yeni dönemde özel yetenekler de hazırlıyor.

    Intel dizüstüler kullanıcıyı hissedecek

    Bugün dizüstü bilgisayarlar kullanıcıyı algılayacak farklı özelliklerle donatılıyor. Ağırlıklı olarak ön kamera ile nesne algılama yapılırken kullanıcının giyilebilir cihazı da zaman zaman devreye alınabiliyor.

    Intel Raptor Lake mobil işlemciler ise Wi-Fi yakınlık algılama yöntemini kullanarak kullanıcının bilgisayar başında olup olmadığını anlayabiliyor. Bu yöntem özel bir Wi-Fi frekansı ile çalışıyor ve işletim sisteminden ek bir kanal ayırıyor. Bununla ilgili sürücüler daha sonraki bir dönemde yayınlanacak. Kullanıcı bilgisayara yakın ise otomatik olarak uykudan uyanıyor. Uzaklaştığında ise uyku moduna geçiyor.

    Bununla birlikte bilgisayara hayvan yaklaştığı zaman ya da kullanıcı uzun süre hareketsiz kaldığı zaman doğru bir şekilde algılama yapılabilecek mi merak konusu. Wi-Fi yakınlık algılama sadece on üçüncü nesil Intel işlemcilerde yer alacak.

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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