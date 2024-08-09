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    Intel'de yaprak dökümü: Innovation 2024 etkinliği ertelendi

    Intel, 13. ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararlılık sorunları sürerken Innovation 2024 etkinliğini de erteledi. Ertelemenin nedeni olarak mali sorunlara işaret edildi.  
    Intel'de yaprak dökümü: Innovation 2024 etkinliği ertelendi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden olan Intel, 13.nesil ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları başta olmak üzere gündemden düşmüyor. ​​​​Yakın tarihte dev bir iş gücü kesintine giden CPU devi, şimdi de sürpriz bir adım atarak Innovation 2024 etkinliğini 2025 yılına erteledi. Arrow Lake serisinin çıkış tarihi ise halen belirsiz.

    Innovation 2024 etkinliği gelecek yıla ertelendi

    Kaçıranlar için Intel Innovation etkinliği, Pat Gelsinger'in başa geçmesinden bu yana her yıl düzenleniyor. Bu yılki Innovation 2024 etkinliğinde ise Core Ultra "Arrow Lake" işlemcilerin tanıtılması ve yeni teknolojilerin sergilenmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre bu olmayacak. Intel'in yeni yaptığı duyuruya göre etkinlik resmi olarak 2025 yılına ertelendi ve Arrow Lake serisi içinse henüz bir lansman tarihi paylaşılmış değil.

    Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Intel'in ev sahipliğinde yapılacak olan Intel İnovasyon Eylül etkinliğimizi 2025 yılına erteleme kararı aldık. 2024 yılının geri kalanında, Intel Connection ve Intel AI Summit etkinlikleri aracılığıyla dünya genelinde daha küçük, daha hedefe yönelik etkinlikler, web seminerleri, hackathonlar ve buluşmalar düzenlemeye devam edeceğiz ve diğer sektör anlarında da varlık göstereceğiz.

    Tahminlere göre bu erteleme kararının arkasında şirketin yakın zaman önce duyurduğu 10 milyar dolarlık tasarruf planı yer alıyor. Hatta CPU devi, bu süreçte iş gücünü yüzde 15'ten fazla küçülteceğini ve 15 binden fazla çalışanıyla yolları ayıracağını duyurmuştu. Bu ana nedeni ise 2024'ün ikinci çeyreğinde elde ettiği 1,6 milyar dolarlık zarar. Şirket geçtiğimiz sene aynı dönemde 437 milyon dolar zarar açıkladı. 

    Bu olumsuz senaryonun Intel için ilk olmadığını hatırlatalım. Şirket daha önce Ekim 2022'de büyük işten çıkarmalar gerçekleştirmiş ve 2025'e kadar her yıl 8 ila 10 milyar dolar arasında maliyet kesintisi yapacağını duyurmuştu. Ancak bunun sonucunda çok da küçülmedi. 2023'te çalışan sayısı yaklaşık %5 düşerken (131.900 çalışandan 124.800 çalışana), Intel'in mali kayıtları 30 Mart 2024 itibarıyla 130.700 çalışana geri döndüğünü gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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