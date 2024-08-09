Intel'de yaprak dökümü: Innovation 2024 etkinliği ertelendi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden olan Intel, 13.nesil ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları başta olmak üzere gündemden düşmüyor. ​​​​Yakın tarihte dev bir iş gücü kesintine giden CPU devi, şimdi de sürpriz bir adım atarak Innovation 2024 etkinliğini 2025 yılına erteledi. Arrow Lake serisinin çıkış tarihi ise halen belirsiz.

Innovation 2024 etkinliği gelecek yıla ertelendi

Kaçıranlar için Intel Innovation etkinliği, Pat Gelsinger'in başa geçmesinden bu yana her yıl düzenleniyor. Bu yılki Innovation 2024 etkinliğinde ise Core Ultra "Arrow Lake" işlemcilerin tanıtılması ve yeni teknolojilerin sergilenmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre bu olmayacak. Intel'in yeni yaptığı duyuruya göre etkinlik resmi olarak 2025 yılına ertelendi ve Arrow Lake serisi içinse henüz bir lansman tarihi paylaşılmış değil.

Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Intel'in ev sahipliğinde yapılacak olan Intel İnovasyon Eylül etkinliğimizi 2025 yılına erteleme kararı aldık. 2024 yılının geri kalanında, Intel Connection ve Intel AI Summit etkinlikleri aracılığıyla dünya genelinde daha küçük, daha hedefe yönelik etkinlikler, web seminerleri, hackathonlar ve buluşmalar düzenlemeye devam edeceğiz ve diğer sektör anlarında da varlık göstereceğiz.

Tahminlere göre bu erteleme kararının arkasında şirketin yakın zaman önce duyurduğu 10 milyar dolarlık tasarruf planı yer alıyor. Hatta CPU devi, bu süreçte iş gücünü yüzde 15'ten fazla küçülteceğini ve 15 binden fazla çalışanıyla yolları ayıracağını duyurmuştu. Bu ana nedeni ise 2024'ün ikinci çeyreğinde elde ettiği 1,6 milyar dolarlık zarar. Şirket geçtiğimiz sene aynı dönemde 437 milyon dolar zarar açıkladı.

Intel açıkladı: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak 1 hf. önce eklendi

Bu olumsuz senaryonun Intel için ilk olmadığını hatırlatalım. Şirket daha önce Ekim 2022'de büyük işten çıkarmalar gerçekleştirmiş ve 2025'e kadar her yıl 8 ila 10 milyar dolar arasında maliyet kesintisi yapacağını duyurmuştu. Ancak bunun sonucunda çok da küçülmedi. 2023'te çalışan sayısı yaklaşık %5 düşerken (131.900 çalışandan 124.800 çalışana), Intel'in mali kayıtları 30 Mart 2024 itibarıyla 130.700 çalışana geri döndüğünü gösteriyor.

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