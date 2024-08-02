Intel'de işler kötü gidiyor: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak!

Geçtiğimiz gün, Intel'in maliyetleri düşürmek ve gelir kayıplarını telafi etmek adına tasarruf önlemlerine giderek binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığına yönelik haberler ortaya çıkmıştı. Şirket, bugün yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayarak tasarruf planlarını duyurdu ve binlerce kişinin işten çıkarılacağını doğruladı.

10 milyar dolar tasarrufa gidecek

Intel, 2025 yılı için 10 milyar dolarlık yeni bir tasarrufu planının parçası olarak iş gücünü yüzde 15'ten fazla küçülteceğini duyurdu. Bu rakam, şu anda 125 binden fazla çalışanı bulunan çip devinin 15 binden fazla çalışanıyla yolları ayıracağı anlamına geliyor.

Intel, 2026'ya kadar her yıl Ar-Ge ve pazarlama harcamalarını milyarlarca dolar azaltacak. Şirket ayrıca, bu sene sermaye harcamalarını yüzde 20'den fazla azaltacak ve gerekli olmayan işleri durdurmak için yeniden yapılanmaya gidecek. Bu kapsamda tüm aktif projeleri ve ekipman alımlarını yeniden gözden geçirecek.

Tam Boyutta Gör Intel'in bu kararları almasında, 2024'ün ikinci çeyreğinde elde ettiği 1,6 milyar dolarlık zarar rol oynuyor. Şirket geçtiğimiz sene aynı dönemde 437 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketin basın bülteninde kötü gidişatı şu sözlerle açıkladı: "İkinci çeyrek mali performansımız, önemli ürün ve süreç teknolojisi kilometre taşlarına ulaşmış olmamıza rağmen hayal kırıklığı yarattı. Gelirlerimiz beklendiği gibi artmadı ve yapay zeka gibi güçlü trendlerden henüz tam olarak yararlanamadık."

Intel Foundry, zararın en büyük sorumlusu

Ancak Intel için tablo tamamen karanlık değil. Şirketin ikinci çeyrek geliri, bir önceki seneye göre sadece yüzde 1 düşüşle 12,8 milyar dolar oldu. Intel, yeni fabrikalara ve aşırı ultraviyole (EUV) litografiye yatırım yaptığı için, dökümhane birimi birimi Intel Foundry, şirketin bilançolarına büyük zarar yazdı. Bu birim, 2023'te 7 milyar dolar ve bu çeyrekte 2,8 milyar dolar zarar etti. Şirketin PC ve sunucu segmenti ise karlılığını sürdürüyor. Intel ayrıca CHIPS Yasası kapsamında çip üretimi için ABD hükümetinden 8,5 milyar dolara kadar fon alacak.

Teknoloji liderliği açısından Intel henüz Nvidia gibi yapay zeka sunucu çiplerinde büyük bir oyuncu değil. Üretim teknolojisi alanında da TSMC'nin gerisinde kalan şirket, yaptığı yatırımlar ve yeni Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcileriyle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Öte yandan Qualcomm'un ARM tabanlı çipleri şirket için önemli bir tehdit olarak öne çıkıyor.

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Intel daha önce Ekim 2022'de büyük işten çıkarmalar gerçekleştirmiş ve 2025'e kadar her yıl 8 ila 10 milyar dolar arasında maliyet kesintisi yapacağını duyurmuştu. Ancak şirket bunun sonucunda çok da küçülmedi. 2023'te çalışan sayısı yaklaşık %5 düşerken (131.900 çalışandan 124.800 çalışana), Intel'in mali kayıtları 30 Mart 2024 itibarıyla 130.700 çalışana geri döndüğünü gösteriyor.

Intel bugün duyurduğu işten çıkarmaların çoğunu 2024'ün sonuna kadar tamamlayacağını belirtiyor. Gelsinger, Intel'in uygun çalışanlar için şirket çapında geliştirilmiş bir emeklilik teklifi sunacağını ve çalışanların önümüzdeki haftadan itibaren gönüllü işten çıkarmalar için başvuruda bulunmalarına izin vereceğini söyledi.

Intel, şu anda yeniden yapılanmaya giderek, temettüleri askıya aldığını ve harcamaları azalttığını açıklasa da, stratejisini yürütmek ve ABD'de ve dünya çapında dayanıklı ve sürdürülebilir bir yarı iletken tedarik zinciri oluşturmak için temel yatırımlarını sürdüreceğini belirtiyor.

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Intel açıkladı: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak