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    Intel'de işler kötü gidiyor: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak!

    Intel, bugün yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayarak tasarruf planlarını duyurdu ve 15 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
    Intel açıkladı: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak
    Geçtiğimiz gün, Intel'in maliyetleri düşürmek ve gelir kayıplarını telafi etmek adına tasarruf önlemlerine giderek binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığına yönelik haberler ortaya çıkmıştı. Şirket, bugün yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayarak tasarruf planlarını duyurdu ve binlerce kişinin işten çıkarılacağını doğruladı.

    10 milyar dolar tasarrufa gidecek

    Intel, 2025 yılı için 10 milyar dolarlık yeni bir tasarrufu planının parçası olarak iş gücünü yüzde 15'ten fazla küçülteceğini duyurdu. Bu rakam, şu anda 125 binden fazla çalışanı bulunan çip devinin 15 binden fazla çalışanıyla yolları ayıracağı anlamına geliyor.

    Intel, 2026'ya kadar her yıl Ar-Ge ve pazarlama harcamalarını milyarlarca dolar azaltacak. Şirket ayrıca, bu sene sermaye harcamalarını yüzde 20'den fazla azaltacak ve gerekli olmayan işleri durdurmak için yeniden yapılanmaya gidecek. Bu kapsamda tüm aktif projeleri ve ekipman alımlarını yeniden gözden geçirecek.

    Intel açıkladı: 15 binden fazla çalışanı işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Intel'in bu kararları almasında, 2024'ün ikinci çeyreğinde elde ettiği 1,6 milyar dolarlık zarar rol oynuyor. Şirket geçtiğimiz sene aynı dönemde 437 milyon dolar zarar açıklamıştı.

    Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketin basın bülteninde kötü gidişatı şu sözlerle açıkladı: "İkinci çeyrek mali performansımız, önemli ürün ve süreç teknolojisi kilometre taşlarına ulaşmış olmamıza rağmen hayal kırıklığı yarattı. Gelirlerimiz beklendiği gibi artmadı ve yapay zeka gibi güçlü trendlerden henüz tam olarak yararlanamadık."

    Intel Foundry, zararın en büyük sorumlusu

    Ancak Intel için tablo tamamen karanlık değil. Şirketin ikinci çeyrek geliri, bir önceki seneye göre sadece yüzde 1 düşüşle 12,8 milyar dolar oldu. Intel, yeni fabrikalara ve aşırı ultraviyole (EUV) litografiye yatırım yaptığı için, dökümhane birimi birimi Intel Foundry, şirketin bilançolarına büyük zarar yazdı. Bu birim, 2023'te 7 milyar dolar ve bu çeyrekte 2,8 milyar dolar zarar etti. Şirketin PC ve sunucu segmenti ise karlılığını sürdürüyor. Intel ayrıca CHIPS Yasası kapsamında çip üretimi için ABD hükümetinden 8,5 milyar dolara kadar fon alacak.

    Teknoloji liderliği açısından Intel henüz Nvidia gibi yapay zeka sunucu çiplerinde büyük bir oyuncu değil. Üretim teknolojisi alanında da TSMC'nin gerisinde kalan şirket, yaptığı yatırımlar ve yeni Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcileriyle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Öte yandan Qualcomm'un ARM tabanlı çipleri şirket için önemli bir tehdit olarak öne çıkıyor.

    Intel daha önce Ekim 2022'de büyük işten çıkarmalar gerçekleştirmiş ve 2025'e kadar her yıl 8 ila 10 milyar dolar arasında maliyet kesintisi yapacağını duyurmuştu. Ancak şirket bunun sonucunda çok da küçülmedi. 2023'te çalışan sayısı yaklaşık %5 düşerken (131.900 çalışandan 124.800 çalışana), Intel'in mali kayıtları 30 Mart 2024 itibarıyla 130.700 çalışana geri döndüğünü gösteriyor.

    Intel bugün duyurduğu işten çıkarmaların çoğunu 2024'ün sonuna kadar tamamlayacağını belirtiyor. Gelsinger, Intel'in uygun çalışanlar için şirket çapında geliştirilmiş bir emeklilik teklifi sunacağını ve çalışanların önümüzdeki haftadan itibaren gönüllü işten çıkarmalar için başvuruda bulunmalarına izin vereceğini söyledi.

    Intel, şu anda yeniden yapılanmaya giderek, temettüleri askıya aldığını ve harcamaları azalttığını açıklasa da, stratejisini yürütmek ve ABD'de ve dünya çapında dayanıklı ve sürdürülebilir bir yarı iletken tedarik zinciri oluşturmak için temel yatırımlarını sürdüreceğini belirtiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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