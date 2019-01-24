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Intel’den Drone ve robotlar için RealSense kamerası

Drone modellerinin ve robotların harici bir sensöre ihtiyaç duymadan kendi konumlarını bulmasını sağlayan Intel RealSense Tracking Camera T265 modeli satışa sunuldu.
3 ay
5,8b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır Intel’in istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ettiği bir teknoloji var. 3D haritalama ve modelleme kamerası RealSense yeni geliştirmelerle yoluna devam ediyor. Son versiyon Drone ve robotları hedefliyor.

Intel RealSense Tracking Camera T265 özellikleri ve fiyatı

Intel RealSense Tracking Camera T265 adındaki yeni kamera otonom Drone modelleri ve robotlar haricinde akıllı telefon ve zengin gerçeklik uygulamalarında da kullanılacak. Kamerada iki balık gözü sensör yer alıyor ve hassas bir şekilde oluşturduğu 3D ortamda kendi konumunu da tespit edebiliyor.

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Yeni kamerada Intel’in Movidius yapay zekâ birimi de önemli bir rol üstleniyor. Movidius Myriad 2 görsel işlem birimi iki kameradan gelen verileri işleyerek simültane olarak yerelleştirme ve haritalama yapıyor. Bu esnada uzak sunucularda işlem yapmaya da gerek olmuyor.

İçten dışa takip olarak adlandırılan bu sistem sanal gerçeklik kasklarında da kullanılıyor ve dahili sensörler yoluyla konum belirleme yapılıyor. Böylece harici sensörlere ihtiyaç kalmıyor. Yeni RealSense kamerası bu sayede 6DoF hareket takibi de sağlıyor. Özellikle robot ve Drone modelleri bu sayede daha iyi hareket kabiliyeti elde edecek.

T625 kamerası Intel’in hareket algılayan diğer kameraları ile birlikte kullanılabilecek. Ayrıca ev kullanımına da uygun. USB üzerinden 1.5W enerji gerektiren kamera 199$ fiyat etiketine sahip ve Şubat sonunda piyasaya çıkacak.

 

https://www.slashgear.com/intel-realsense-tracking-camera-t265-3d-localization-v-slam-drones-ar-headsets-smartphones-23563136/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 ay
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