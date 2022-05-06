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    Intel yeni bir grafik teknolojileri firması satın aldı

    Bitboys-ATI dönemlerinden bu yana grafik teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan bir ekibin yönettiği Finlandiyalı Siru Innovations adlı firma Intel tarafından satın alındı. 
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    Intel

    Yeni nesil grafik teknolojileri için çok iddialı bir ekip oluşturan Intel büyük yatırımlar yaptı. Mühendislere ve teknolojilere yapılan yatırımın yanında teknoloji satın alımları da büyük bir yekün tutuyor. Son olarak Finli bir teknoloji firması satın alındı. 

    Siru Innovations nedir?

    12 yıllık bir geçmişe sahip olan Siru Innovations her segmente yönelik verimli grafik teknolojileri ve yazılımları geliştiren bir firma. Kurucularının deneyimi ise 90’lı yıllardaki ekran kartı geliştirme rekabetine kadar gidiyor. Bitboys ile başlayan maceraları önce ATI sonra AMD ve en sonra da Qualcomm’da sona ermiş. Yani piyasada oldukça deneyimli diyebiliriz. 

    Intel satın aldığı ekibi Hızlandırılmış Bilişim Sistemleri ve Grafik bölümüne transfer edecek. Özellikle ilk nesil Arc ekran kartlarının yazılım optimizasyonlarının hızlandırılması ve oyun geliştiricileri ile entegrasyon konusunda yardım etmeleri bekleniyor. Uzun vadede ise ikinci ve üçüncü nesil Arc grafik mimarilerine de katkıları olacaktır. Intel’in Finli firmayı ne kadar satın aldığı açıklanmadı. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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