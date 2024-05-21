Intel’den Snapdragon X Elite’e "Lunar Lake" yanıtı geldi: İşte çıkış tarihi ve detaylar

Intel, yüzde 40’a varan daha fazla yapay zeka performansının yanında Lunar Lake’in ayrıca pil ömrü ve güç verimliliğinde çok güçlü olacağını da iddia ediyor. Firma, Lunar Lake'in Qualcomm'un çiplerinden yüzde 20 ve AMD'nin Ryzen 7 7840U'sundan yüzde 30 daha az enerji tükettiğini belirtiyor. Lunar Lake ailesi üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül) gelirken yapay zeka destekli masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil Arrow Lake işlemcileri ise dördüncüçeyrekte gelecek. Computex 2024 ve Intel Tech Tour’da daha fazla ayrıntı paylaşılacak.
Intel Lunar Lake işlemcilerin özellikleri
Intel'in dizüstü bilgisayarlara yönelik Lunar Lake CPU'ları Meteor Lake’ten öğrenilenlerin üzerine inşa ediliyor. Lunar Lake, chiplet mimarisi kullanan ve yapay zeka iş yüklerini hızlandırmak için entegre bir NPUiçeren ilk çip olarak karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Lunar Lake, yeni Lion Cove mikro çekirdek mimarisini kullanan performans çekirdekleri (P-cores) ve Skymont mikro mimarisine sahip verimlilik çekirdekleri (E-cores) ile birlikte geliyor.
AI yanı yapay zeka performansında belirleyici faktör olan NPU biriminde ise Lunar Lake, 45TOPS performans sağlayacak. Bu, Snapdragon X Elite işlemcileri ile eşleşirken Meteor Lake’e göre 4 kartlık bir artış anlamına geliyor. Bu arada Copilot Plus PC için en az 40 TOPS’luk yapay zeka performansı şart koşuluyor. Dolayısıyla Lunar Lake kullanan dizüstüler Copilot Plus PC uyumluluğuna sahip olacak.
Intel, Lunar Lake işlemcilerinin 20'den fazla dizüstü bilgisayar üreticisi tarafından 80'den fazla yeni dizüstü bilgisayar modelinde yer alacağını ve bu yılın sonuna kadar 40 milyon AI PC işlemcisi sevk edeceğini de söylüyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.