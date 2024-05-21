Intel’den Snapdragon X Elite’e "Lunar Lake" yanıtı geldi: İşte çıkış tarihi ve detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot Plus PC'ler için Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve Plus çiplerini kullanan Surface donanımlarını tanıtırken Intel ise neredeyse aynı zaman diliminde Copilot Plus PC ile uyumlu olacak Lunar Lake dizüstü bilgisayar işlemcilerinin çıkış tarihini açıkladı. Intel’e göre Lunar Lake işlemcileri 2024’ün üçüncü çeyreğinde çıkacak ve Snapdragon X Elite'e kıyasla 1,4 kat daha hızlı performans sergileyebilecek.

Intel, yüzde 40’a varan daha fazla yapay zeka performansının yanında Lunar Lake’in ayrıca pil ömrü ve güç verimliliğinde çok güçlü olacağını da iddia ediyor. Firma, Lunar Lake'in Qualcomm'un çiplerinden yüzde 20 ve AMD'nin Ryzen 7 7840U'sundan yüzde 30 daha az enerji tükettiğini belirtiyor. Lunar Lake ailesi üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül) gelirken yapay zeka destekli masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil Arrow Lake işlemcileri ise dördüncü çeyrekte gelecek. Computex 2024 ve Intel Tech Tour’da daha fazla ayrıntı paylaşılacak.

Intel Lunar Lake işlemcilerin özellikleri

Tam Boyutta Gör Şimdilik tüm detaylar açıklanmamış olsa da Arrow Lake muhtemelen Lunar Lake ile aynı CPU mimarilerinden yararlanacak ve şirket bu seriyi Core Ultra ailesinin bir uzantısı olarak tanımlayacak.

Intel'in dizüstü bilgisayarlara yönelik Lunar Lake CPU'ları Meteor Lake’ten öğrenilenlerin üzerine inşa ediliyor. Lunar Lake, chiplet mimarisi kullanan ve yapay zeka iş yüklerini hızlandırmak için entegre bir NPU içeren ilk çip olarak karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Lunar Lake, yeni Lion Cove mikro çekirdek mimarisini kullanan performans çekirdekleri (P-cores) ve Skymont mikro mimarisine sahip verimlilik çekirdekleri (E-cores) ile birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör Şimdilik model yapılandırmaları belli değil ancak amiral gemisi Lunar Lake’te dört P-çekirdeği ve dört E-Çekirdeği (4+4) yapılandırmasını kullanacak. Bu arada chipletteki CPU karosunun üretiminin TSMC N3B bantlarında olacağı söyleniyor, şimdilik burada bir resmiyet yok. Hatırlanacağı üzere Intel, Meteor Lake ailesinde SoC karosunda iki düşük güçlü çekirdeğe yer vermişti. Bu Düşük Güç Adası’nda (LPI) Lunar Lake ile birlikte iki kat işlem gücü sunulacak. Bu E-çekirdekleri sistem boşta kaldığında veya küçük işlemlerde devreye girerek enerji tasarrufunu maksimize etmeye yarıyor.

Apple şimdiden gözünü TSMC’nin 2nm sürecine dikti 1 gün önce eklendi

AI yanı yapay zeka performansında belirleyici faktör olan NPU biriminde ise Lunar Lake, 45 TOPS performans sağlayacak. Bu, Snapdragon X Elite işlemcileri ile eşleşirken Meteor Lake’e göre 4 kartlık bir artış anlamına geliyor. Bu arada Copilot Plus PC için en az 40 TOPS’luk yapay zeka performansı şart koşuluyor. Dolayısıyla Lunar Lake kullanan dizüstüler Copilot Plus PC uyumluluğuna sahip olacak.

Tam Boyutta Gör NPU birimi, arka plan ve yapay zeka iş yükleri için kullanılacak ancak GPU tarafında da işler geliştiriliyor. Lunar'ın yeni entegre GPU'su, yakında şirketin yeni nesil Battlemage ekran kartlarında kullanacağı Xe2 mimarisi kullanacak. Bu iGPU, Meteor Lake'in iGPU'sunda bulunmayan Intel Xe Matrix eXtensions (XMX) desteğini de içeren yeni mimarinin tüm özelliklerinden yararlanacak. Intel, yeni Xe2 iGPU’sunun 60 TOPS'a kadar yapay zeka performansı sunacağını ve mevcut nesil yongalara göre 3,15 kat kazanç sağlayacağını söylüyor. Böylece, Lunar Lake 100+ TOPS toplam yapay zeka performansına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Intel ayrıca Xe2 GPU'nun Meteor Lake Core 7 165U'daki mevcut nesil iGPU'dan 1,5 kat daha fazla oyun performansı sunduğunu iddia ediyor. Intel ayrıca Lunar Lake CPU'nun Ryzen 7 8840U ve Snapdragon X Elite'den “daha hızlı” olduğunu söylüyor. Ancak bunu destekleyecek somut bir kanıt sunmuyor.

Intel, Lunar Lake işlemcilerinin 20'den fazla dizüstü bilgisayar üreticisi tarafından 80'den fazla yeni dizüstü bilgisayar modelinde yer alacağını ve bu yılın sonuna kadar 40 milyon AI PC işlemcisi sevk edeceğini de söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel’den Snapdragon X Elite’e yanıt: Lunar Lake, yakında geliyor