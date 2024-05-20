Apple şimdiden gözünü TSMC’nin 2nm sürecine dikti

Apple, 2nm'de ayrıcalık peşinde
Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 15 Pro modellerinde kullandığı A17 Pro yongasında TSMC’nin N3B olarak adlandırılan 3nm üretim sürecini kullanmıştı. Bu süreç teknolojisi bir süre Apple’a özel kalmıştı. Bu sayede de Apple, rakiplerine karşı önemli bir teknoloji avantajı sağlamıştı. Zira Apple sadece iPhone işlemcilerini değil iPad ve Macbook’larda kullandığı M serisi işlemcileri de bu süreçte imal etmişti.
Apple’ın benzer bir şekilde TSMC’nin yakında kullanıma alacağı 2nm sürecinde de ayrıcalık istediği belirtiliyor. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Apple’ın 2nm sürecini güvence altına aldığı varsayılırsa TSMC’nin kasasına 18,6 milyar dolar ekleyebilir. Bununla birlikte Apple’ın 2nm üretim teknolojisini hangi üründe kullanacağı belirsizliğini koruyor.
TSMC, 2nm “N2” üretimine 2025 yılında başlamayı planlıyor. Dolayısıyla iPhone 17’lerde muhtemel A19 Pro yongasında bu süreci görebiliriz. Daha önceki söylentiler ise 2025'te çıkacak A19 Pro'nun üçüncü nesil 3nm sürecini kullanacağını iddia etmişti. Bu nedenle iPhone’lar özelinde şimdilik bir netlik yok. Öte yandan Apple’ın aynı zamanda yapay zeka için kendi ARM tabanlı sunucu işlemcisini geliştirmek istediği de daha önce gündeme gelmişti. TSMC N2’nin bir diğer kullanım alanı da burası olabilir.
Her halükârda eğer Apple ile TSMC, 2nm özelinde bir anlaşmaya varırsa Qualcomm, MediaTek, AMD ve Nvidia gibi firmalar bu teknolojiye erişim için fazladan bir yıl beklemek zorunda kalabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.