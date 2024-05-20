Apple şimdiden gözünü TSMC’nin 2nm sürecine dikti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda TSMC ve Apple arasında sıkı bir otaklık oluşmuş durumda. Görünüşe göre bu yakın ilişki ilerleyen dönemlerde de devam edecek. Zira Apple'ın Operasyon Direktörü Jeff Williams'ın gizlice TSMC başkanı Wei Zhejia ile görüştüğü belirtiliyor. İkilinin görüşme nedenlerinin ise 2nm üretim kapasitesinde Apple’ın öncelik hakkı kazanmak istemesi olduğu söyleniyor.

Apple, 2nm'de ayrıcalık peşinde

Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 15 Pro modellerinde kullandığı A17 Pro yongasında TSMC’nin N3B olarak adlandırılan 3nm üretim sürecini kullanmıştı. Bu süreç teknolojisi bir süre Apple’a özel kalmıştı. Bu sayede de Apple, rakiplerine karşı önemli bir teknoloji avantajı sağlamıştı. Zira Apple sadece iPhone işlemcilerini değil iPad ve Macbook’larda kullandığı M serisi işlemcileri de bu süreçte imal etmişti.

Apple’ın benzer bir şekilde TSMC’nin yakında kullanıma alacağı 2nm sürecinde de ayrıcalık istediği belirtiliyor. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Apple’ın 2nm sürecini güvence altına aldığı varsayılırsa TSMC’nin kasasına 18,6 milyar dolar ekleyebilir. Bununla birlikte Apple’ın 2nm üretim teknolojisini hangi üründe kullanacağı belirsizliğini koruyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki Apple Vision Pro fiyatı dudak uçuklattı 5 sa. önce eklendi

TSMC, 2nm “N2” üretimine 2025 yılında başlamayı planlıyor. Dolayısıyla iPhone 17’lerde muhtemel A19 Pro yongasında bu süreci görebiliriz. Daha önceki söylentiler ise 2025'te çıkacak A19 Pro'nun üçüncü nesil 3nm sürecini kullanacağını iddia etmişti. Bu nedenle iPhone’lar özelinde şimdilik bir netlik yok. Öte yandan Apple’ın aynı zamanda yapay zeka için kendi ARM tabanlı sunucu işlemcisini geliştirmek istediği de daha önce gündeme gelmişti. TSMC N2’nin bir diğer kullanım alanı da burası olabilir.

Her halükârda eğer Apple ile TSMC, 2nm özelinde bir anlaşmaya varırsa Qualcomm, MediaTek, AMD ve Nvidia gibi firmalar bu teknolojiye erişim için fazladan bir yıl beklemek zorunda kalabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Apple şimdiden gözünü TSMC’nin 2nm sürecine dikti