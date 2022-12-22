Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, yeni rekorların kapısını açmaya devam ediyor. Ekim ayında gerçekleştirilen denemelerde 8,8 GHz hızlara ulaşan 24 çekirdekli Core i9-13900K, şimdi de uzmanlar tarafından 9.0 GHz'e hız aşırtıldı. İşte detaylar

Core i9-13900K 9.0GHz'e hız aşırtıldı

12.Nesil Alder Lake ve 13.Nesil Raptor Lake mimarileri birbirleri ile benzer işlem teknolojilerini kullansa da, Intel mimaride yaptığı yenilikler ile işlemcilerin daha yüksek frekanslar sunmasını sağladı.Bu gelişmelere ek olarak hız aşırtma uzmanları Jon Sandström ve Pieter Plaiser ise, sıvı helyum ve Asus ROG Maximus Z790 Apex anakart ile i9-13900K'da çok daha yüksek saat hızlarına ulaşmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere hız aşırtma ekipleri, yüksek saat hızlarına ulaşmak için sıvı nitrojen kullanıyor. Ancak sıvı helyum kullanımı, rekor için kullanıcılara yeni bir fırsat tanıdı.

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Bildirilenlere göre Core i9-13900K, gerçekleştirilen ilk denemede 8,9 GHz'e hız aşırtıldı ancak düşük sıcaklık nedeniyle önyükleme aşaması geçilemedi. Bunun ardından test edilen iki yedek işlemcide de başarısız sonuçlar alan ekip, orijinal Core i9-13900K teçhizatında sıcaklıklar -250 derecedeyken tek bir performans çekirdeğinde 9.008 MHz hıza ulaşmayı başardı.

Intel Core i9-13900K'nın 5,8 GHz maksimum saat hızına sahip olduğunu düşünürsek, yeni rekorun büyük bir gelişmeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoru tekrar geride bırakılmış oldu.

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Intel'den yeni rekor: Core i9-13900K 9.0 GHz'e hız aşırtıldı!