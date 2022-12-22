Intel'den yeni rekor: Core i9-13900K 9.0 GHz'e hız aşırtıldı!

Core i9-13900K 9.0GHz'e hız aşırtıldı
12.Nesil Alder Lake ve 13.Nesil Raptor Lake mimarileri birbirleri ile benzer işlem teknolojilerini kullansa da, Intel mimaride yaptığı yenilikler ile işlemcilerin daha yüksek frekanslar sunmasını sağladı.Bu gelişmelere ek olarak hız aşırtma uzmanları Jon Sandström ve Pieter Plaiser ise, sıvı helyum ve Asus ROG Maximus Z790 Apex anakart ile i9-13900K'da çok daha yüksek saat hızlarına ulaşmayı başardı.
Bildirilenlere göre Core i9-13900K, gerçekleştirilen ilk denemede 8,9 GHz'e hız aşırtıldı ancak düşük sıcaklık nedeniyle önyükleme aşaması geçilemedi. Bunun ardından test edilen iki yedek işlemcide de başarısız sonuçlar alan ekip, orijinal Core i9-13900K teçhizatında sıcaklıklar -250 derecedeyken tek bir performans çekirdeğinde 9.008 MHz hıza ulaşmayı başardı.
Intel Core i9-13900K'nın 5,8 GHz maksimum saat hızına sahip olduğunu düşünürsek, yeni rekorun büyük bir gelişmeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoru tekrar geride bırakılmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d