Intel, İsrail’den bir satın alım daha yapıyor

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Özellikle yonga mimarileri ve ilgili yazılımlar konusunda önemli girişimleri bünyesinde barındıran İsrail teknoloji devlerinin de dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Tower Semiconductor girişimini bünyesine katan Intel şimdi de bulut optimizasyonları konusunda bir satın alım yapıyor.

Intel’den bulut altyapısı atağı

Yapılan açıklamaya göre bulut altyapıları ve veri merkezlerinde gerçek zamanlı ve sürekli optimizasyon sağlayan yazılımların geliştiricisi İsrailli Granulate Cloud Solutions Ltd adlı girişim, Intel tarafından satın alındı.

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Granulate girişiminin otonom optimizasyon yazılımı müşterinin uygulamalarını öğrenerek daha verimli bir ortam sağlıyor. Biraz daha küçük ölçekli müşteri kümelerine hitap ettiği anlaşılan Granulate bu sayede gecikmeleri en aza indiriyor ve performansı arttırıyor. Böylece maliyetleri de düşürüyor.

Granulate girişim aslında Intel’in Ignite programının ilk mezunlarından birisiydi. Geçtiğimiz yıllarda Xeon sistemlerinde iş yükünün optimize edilmesi konusunda birlikte çalışmışlardı. Intel daha fazla beklemeden girişimi bünyesine kattı. Girişimin 120 çalışanı Intel Veri Merkezi bölümüne kaydırılacağı açıklandı ancak satın alma ile ilgili bilgi verilmedi.



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