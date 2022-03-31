Intel’in gürültülü soğutucularına kâğıtlı çözüm

Zaman zaman teknoloji devlerinin ürünlerinde ortaya çıkan rahatsız edici durumlara resmi bir çözüm olmayınca kullanıcıların ilginç çözümleri ortaya çıkıyor. Intel’in stok soğutucularındaki gürültü sorununa farklı bir çözüm geliştirilmiş.
Intel stok soğutucularda gürültü sorunu
Alder Lake mimarisi ile birlikte stok soğutucularda tasarım elden geçirildi ancak tam yükte ortaya çıkan gürültü kirliliğinin bir türlü önüne geçilemedi. Piyasada ekstra masraf yaparak bu gürültüden kurtaracak çözümler bulmak mümkün. Para harcamak istemeyen ise ilginç bir çözümü deneyebilir.
Oyun geliştirici Patrick Bene fanın etrafını 2.5cm yükseliğinde kâğıt şerit ile çevirmiş. Bu sayede gürültü seviyesinin azalmasını sağlamış ancak soğutma performansı düşmüş. 4cm yüksekliğe kadar olan kâğıt şeritlerin de belirli bir ölçeğe kadar gürültüyü engellediği ifade edilmiş. Bene elde ettiği gürültü kayıtlarını kaynak linkindeki sitesi üzerinden paylaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa