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    Intel’in gürültülü soğutucularına kâğıtlı çözüm

    Intel tarafından sağlanan stok soğutucuların gürültüsünden muzdarip olanlar için ilginç bir çözüm geliştirildi. Sadece kâğıt kullanarak gürültüyü azaltabiliyorsunuz.
    Oy Ver

    Intel

    Zaman zaman teknoloji devlerinin ürünlerinde ortaya çıkan rahatsız edici durumlara resmi bir çözüm olmayınca kullanıcıların ilginç çözümleri ortaya çıkıyor. Intel’in stok soğutucularındaki gürültü sorununa farklı bir çözüm geliştirilmiş.

    Intel stok soğutucularda gürültü sorunu

    Alder Lake mimarisi ile birlikte stok soğutucularda tasarım elden geçirildi ancak tam yükte ortaya çıkan gürültü kirliliğinin bir türlü önüne geçilemedi. Piyasada ekstra masraf yaparak bu gürültüden kurtaracak çözümler bulmak mümkün. Para harcamak istemeyen ise ilginç bir çözümü deneyebilir.

    Oyun geliştirici Patrick Bene fanın etrafını 2.5cm yükseliğinde kâğıt şerit ile çevirmiş. Bu sayede gürültü seviyesinin azalmasını sağlamış ancak soğutma performansı düşmüş. 4cm yüksekliğe kadar olan kâğıt şeritlerin de belirli bir ölçeğe kadar gürültüyü engellediği ifade edilmiş. Bene elde ettiği gürültü kayıtlarını kaynak linkindeki sitesi üzerinden paylaşıyor.

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    S
    serpilxarslann 13 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 14 saat önce

    direk 10k

    LooF 14 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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