Intel Lunar Lake, çok çekirdekte Meteor Lake'e göre %50 daha yüksek performans sunabilir!

Tam Boyutta Gör Intel'in Lunar Lake işlemcilerinin, yeni P-çekirdeği ve E-çekirdeği mimarileriyle çok çekirdekli performansta büyük bir artış sunacağı bildiriliyor. Lion Cove isimli peformans çekirdeklerine sahip olacak olan Intel Lunar Lake CPU'ları, hyper-threading desteğinden yoksun olmasına rağmen iddiaya göre Meteor Lake'e göre çok çekirdekli testlerde %50 daha yüksek performans sunacak.

Lunar Lake CPU'ları, watt başına daha yüksek performansa ve daha yüksek yapay zeka NPU (nöral işlem ünitesi) performansına odaklanarak ince ve hafif dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. İşlemcilerin Lion Cove P-Core, Skymont E-Core mimarisi ve Meteor Lake'e göre 3 kat daha fazla performans sunan yeni bir NPU içermesi bekleniyor.

Daha az çekirdek ve iş dizisine rağmen daha yüksek performans sunacak

Karşılaştırmada kullanılan Lunar Lake CPU'sunun 17W TDP'ye sahip olduğu ve hyper-threading desteğine sahip olmadığı belirtiliyor. Diğer tarafta ise 2 P-çekirdeği, 8 E-çekirdeği ve 2 LP-E çekirdeği içeren, toplam 12 çekirdek ve 14 iş parçacığı desteği bulunan bir Meteor Lake-U (15W) işlemcisi bulunuyor. Daha önceki bilgilere göre Lunar Lake CPU'ları 4 adede kadar P-çekirdeği ve 4 E-çekirdeği ile gelecek, yani 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı bulunacak. 17W TDP'nin, Lunar Lake CPU'larını temel alan tek fanlı sistemler için orijinal PL1 spesifikasyonu olduğundan bahsediliyor. Intel'in OEM'lerden gelen yoğun talebin ardından cTDP'yi 30W'a kadar çıkardığı söyleniyor. Ancak burada karşılaştırma için 17W TDP kullanıldı.

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Test için, Cinebench 23, GeekBench 5 ve GeekBench 4.5 gibi popüler uygulamalar kullıldı. Lunar Lake CPU'larının, Meteor Lake CPU'larına karşı neredeyse %50 daha yüksek çoklu çekirdek performansına ulaştığı belirtiliyor. Üstelik Lunar Lake çipleri neredeyse yarı iş parçacığı sayısına sahip olmasına rağmen. Bu bize yeni Lion Cove ve Skymont çekirdeklerindeki performansa dair bir ipucu verebilir. Bu çekirdekler, bu yılın sonlarında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için gelecek olan Arrow Lake CPU'larına da güç verecek.

Intel'in Lunar Lake CPU'ları bu yılın sonlarında sınırlı miktarlarda piyasaya sürülecek ve 2025'in başlarında büyük miktarda satışta olacak. İşlemciler, grafik tarafında yeni nesil Xe2 "Battlemage" grafik mimarisine sahip olacak. Battlemage mimarisi mevcut Xe1 "Alchemist" mimarisine kıyasla 2 kat performans artışı sunacak.

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Intel Lunar Lake, çok çekirdekte %50 performans artışı sunabilir!