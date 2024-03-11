Intel Lunar Lake, çok çekirdekte Meteor Lake'e göre %50 daha yüksek performans sunabilir!

Lunar Lake CPU'ları, watt başına daha yüksek performansa ve daha yüksek yapay zeka NPU (nöral işlem ünitesi) performansına odaklanarak ince ve hafif dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. İşlemcilerin Lion Cove P-Core, Skymont E-Core mimarisi ve Meteor Lake'e göre 3 kat daha fazla performans sunan yeni bir NPU içermesi bekleniyor.
Daha az çekirdek ve iş dizisine rağmen daha yüksek performans sunacak
Karşılaştırmada kullanılan Lunar Lake CPU'sunun 17W TDP'ye sahip olduğu ve hyper-threading desteğine sahip olmadığı belirtiliyor. Diğer tarafta ise 2 P-çekirdeği, 8 E-çekirdeği ve 2 LP-E çekirdeği içeren, toplam 12 çekirdek ve 14 iş parçacığı desteği bulunan bir Meteor Lake-U (15W) işlemcisi bulunuyor. Daha önceki bilgilere göre Lunar Lake CPU'ları 4 adede kadar P-çekirdeği ve 4 E-çekirdeği ile gelecek, yani 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı bulunacak. 17W TDP'nin, Lunar Lake CPU'larını temel alan tek fanlı sistemler için orijinal PL1 spesifikasyonu olduğundan bahsediliyor. Intel'in OEM'lerden gelen yoğun talebin ardından cTDP'yi 30W'a kadar çıkardığı söyleniyor. Ancak burada karşılaştırma için 17W TDP kullanıldı.
Test için, Cinebench 23, GeekBench 5 ve GeekBench 4.5 gibi popüler uygulamalar kullıldı. Lunar Lake CPU'larının, Meteor Lake CPU'larına karşı neredeyse %50 daha yüksek çoklu çekirdek performansına ulaştığı belirtiliyor. Üstelik Lunar Lake çipleri neredeyse yarı iş parçacığı sayısına sahip olmasına rağmen. Bu bize yeni Lion Cove ve Skymont çekirdeklerindeki performansa dair bir ipucu verebilir. Bu çekirdekler, bu yılın sonlarında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için gelecek olan Arrow Lake CPU'larına da güç verecek.
Intel'in Lunar Lake CPU'ları bu yılın sonlarında sınırlı miktarlarda piyasaya sürülecek ve 2025'in başlarında büyük miktarda satışta olacak. İşlemciler, grafik tarafında yeni nesil Xe2 "Battlemage" grafik mimarisine sahip olacak. Battlemage mimarisi mevcut Xe1 "Alchemist" mimarisine kıyasla 2 kat performans artışı sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.