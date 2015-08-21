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Intel dizüstüne yönelik Skylake-K işlemciler piyasaya sürecek

3 yıl
2,7b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel dizüstüne yönelik Skylake-K işlemciler piyasaya sürecek

Uzun bir aradan sonra Xeon tabanlı sunucu işlemcilerini optimize ederek iş istasyonlarına yönelik olarak yeniden piyasaya süren Intel, dizüstü modellerine yönelik yeni bir sürpriz hazırlığında.

IDF 2015 fuarında MSI ve EVGA'nın sergilediği Skylake-K tabanlı iki prototip dizüstü modeli, hız aşırtma tutkunlarına hitap eden Intel Core i7-6700K ve Intel Core i5-6600K işlemcilerin mobil versiyonlarının yolda olduğunu gösterdi. 

Intel tarihinde ilk kez çarpan kilidi açık ve hız aşırtılabilir K serisi işlemciler dizüstü modellerinde de boy gösterecek. Kısa süre önce Core i7-6700K işlemcisinin 7GHz seviyesine hız aşırtıldığı gündeme gelmiş, mevcut soğutucularla normal olarak 5GHz seviyesine kadar çıkabileceği belirtilmişti. 

Ancak dizüstü modellerinde hız aşırtma seviyeleri masaüstündeki kadar olmayacaktır. Zaten bazı hız aşırtma denemeleri açık sistemlerde yapılıyor. Dizüstü modellerinin soğutma imkanları düşünüldüğünde Intel yüksek aşırtma seviyelerine imkan vermeyecektir. Veya bu cihazlarda farklı soğutma çözümleri de boy gösterebilir. 

Intel K serisi mobil işlemcilerin örneklenmeye başladığını ve yıl sonuna doğru ilk dizüstü modellerinin piyasaya çıkacağını ifade ediyor. Tahminler IFA 2015 fuarında daha fazla detayın açıklanacağı yönünde. 

http://hexus.net/tech/news/cpu/85703-intel-launch-unlocked-skylake-k-processors-laptops/ Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl
AMD bunlarla rekabet edemezse Skylake i3'leri i7 fiyatına alırsınız
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klimatavsiye 3 yıl
Amd zen işlemcileri ile rakibini tokatlayacak , 2016 ilk çeyrekte piyasada olacaklar. Şimdi bunlar ortamı boş buldu kafasına göre takılıyor.
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BekirHan 3 yıl
Intel gayet güzel işler başarıyor. AMD artık iyiden iyiye geriye kalmaya başladı gibi. Eskiden intel' in fiyat dezavantajına karşı AMD' nin Athlon 2500' leri efsane olarak görünürdü. AMD o günlerden çok uzakta bir tablo çiziyor. Keşke mobil işlemcilere falan el atsaydılar. Sonu iyi görünmüyor firmanın.
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acbold 3 yıl
Dizüstü ve masaüstü ürünlerini karşılaştırdığımız segmentler artık birbiri ile örtüşmemeye başladı. Eskiden giriş vs orta seviye masaüstü ya da orta seviye vs yüksek seviye masaüstü karşılaştırmaları yapılabiliyordu.
Bu karşılaştırmalar büyük doğruluğa sahip olmakla birlikte fiyat ve performans ikilisini barındırmıyordu. Fiyat ve performans avantajı masaüstü kısmında galip geliyordu.
Şimdi tdp değerleri düştükçe, daha yüksek performanslı işlemci ve grafik yongaları ile karşılaşıyoruz. Intel'in büyük adımları artık "AMD" nin mobile pazarda ki "düşük" payını bile güç hale getirecek.
Sadece işlemci değil, mobile gpu alanında da AMD zor günler bekliyor. Skylake bulunan bir dizüstü bilgisayar da enerji hesaplamalarını minumum indirip yanına "AMD" grafik yongası kullanıp tdp değerlerini yükseltmek, üreticilerin en son isteyeceği şey olacak.
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