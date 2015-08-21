Intel dizüstüne yönelik Skylake-K işlemciler piyasaya sürecek

Uzun bir aradan sonra Xeon tabanlı sunucu işlemcilerini optimize ederek iş istasyonlarına yönelik olarak yeniden piyasaya süren Intel, dizüstü modellerine yönelik yeni bir sürpriz hazırlığında.





IDF 2015 fuarında MSI ve EVGA'nın sergilediği Skylake-K tabanlı iki prototip dizüstü modeli, hız aşırtma tutkunlarına hitap eden Intel Core i7-6700K ve Intel Core i5-6600K işlemcilerin mobil versiyonlarının yolda olduğunu gösterdi.





Intel tarihinde ilk kez çarpan kilidi açık ve hız aşırtılabilir K serisi işlemciler dizüstü modellerinde de boy gösterecek. Kısa süre önce Core i7-6700K işlemcisinin 7GHz seviyesine hız aşırtıldığı gündeme gelmiş, mevcut soğutucularla normal olarak 5GHz seviyesine kadar çıkabileceği belirtilmişti.





Ancak dizüstü modellerinde hız aşırtma seviyeleri masaüstündeki kadar olmayacaktır. Zaten bazı hız aşırtma denemeleri açık sistemlerde yapılıyor. Dizüstü modellerinin soğutma imkanları düşünüldüğünde Intel yüksek aşırtma seviyelerine imkan vermeyecektir. Veya bu cihazlarda farklı soğutma çözümleri de boy gösterebilir.





Intel K serisi mobil işlemcilerin örneklenmeye başladığını ve yıl sonuna doğru ilk dizüstü modellerinin piyasaya çıkacağını ifade ediyor. Tahminler IFA 2015 fuarında daha fazla detayın açıklanacağı yönünde.

http://hexus.net/tech/news/cpu/85703-intel-launch-unlocked-skylake-k-processors-laptops/