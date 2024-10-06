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    Intel doğruladı: Sorunlu işlemciler için artık güncelleme yok

    Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerde yaşanan kararlılık sorunları için yeni bir duyuru paylaştı. Yonga devi, "0x12B” mikro kod güncellemesin ardından sorunların çözüldüğünü doğruladı.
    Intel doğruladı: Sorunlu işlemciler için artık güncelleme yok Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık ve çökme sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemciler için  "0x12B" mikro kod güncellemesini yayınlandı. Bu güncelleme ise, en basit haliyle işlemcinin çok fazla güç, yani voltaj istemini engelliyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise Intel, kararsızlık sorunlarının artık çözüldüğünü ve başka güncelleme yayınlanmayacağını doğruladı.

    Sorunlu işlemciler için artık güncelleme yok

    Intel, 13. ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları için dört aşamalı bir plan yürüttü ve 0x12B mikrokod güncellemesiyle bunu sonlandırıyor. Daha önceki güncellemeler, aşırı voltaj talebini, yüksek sıcaklıklarda algoritma hatalarını ve özellikle düşük yük veya hafif aktivite dönemlerinde ortaya çıkan dengesiz voltaj sorunlarına odaklanıyordu. Intel'in paylaşımına göre bu süreçte dört ana sorun tespit edildi ve her birine yönelik farklı düzeltmeler sunulmuş durumda;

    1. Anakartların Güç Dağıtım Ayarları: Intel'in varsayılan ayar önerileri uygulanarak bu sorun giderildi.
    2. eTVB Mikro Kod Algoritması: Bu algoritma, i9 işlemcilerin yüksek sıcaklıklarda dahi yüksek performans modunda çalışmasına neden oluyordu. 0x125 mikro kodu (Haziran 2024) ile bu sorun düzeltildi.
    3. SVID Algoritması ve Yüksek Voltaj İsteği: Yüksek frekans ve voltaj talebi "Vmin Shift" kaymasına sebep oluyordu. Ağustos 2024'teki 0x129 mikro kodu ile düzeltildi.
    4. Mikro Kod ve BIOS Hataları: Bu hatalar, sistemin boşta veya düşük aktivite durumlarında dahi yüksek voltaj talep etmesine neden oluyordu. 0x12B güncellemesi bu sorunu çözdü.

    Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? Intel sözcüsü Thomas Hannaford, The Verge'e yaptığı açıklamada sorunun "Vmin Değişim Kararsızlığı" olduğunu doğruladı. Bunu, Vmin (minimum çalışma voltajı), seviyesinin zaman içinde kararsız hale gelmesi ve parçalara zarar vererek onları erken yaşlandırması olarak özetleyebiliriz. Ancak kötü olan şu ki, bundan etkilenip etkilenmediğinizi sağlayacak herhangi bir araç bulunmuyor.

    Diğer tarafta Intel Core Ultra 200 serisi işlemcilerin bu sorundan etkilenmediğini hatırlatalım. Ayrıca Intel, söz konusu düzeltmelerin dışında hala sorun yaşayan kullanıcıların, gerekli kontrolleri yaparak işlemci değişimi için müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelerini öneriyor. Bu süreçte Intel sorunlu modeller için iki yıllık ek bir garanti desteği sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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