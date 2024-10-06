Intel doğruladı: Sorunlu işlemciler için artık güncelleme yok

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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık ve çökme sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemciler için "0x12B" mikro kod güncellemesini yayınlandı. Bu güncelleme ise, en basit haliyle işlemcinin çok fazla güç, yani voltaj istemini engelliyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise Intel, kararsızlık sorunlarının artık çözüldüğünü ve başka güncelleme yayınlanmayacağını doğruladı.

Sorunlu işlemciler için artık güncelleme yok

Intel, 13. ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları için dört aşamalı bir plan yürüttü ve 0x12B mikrokod güncellemesiyle bunu sonlandırıyor. Daha önceki güncellemeler, aşırı voltaj talebini, yüksek sıcaklıklarda algoritma hatalarını ve özellikle düşük yük veya hafif aktivite dönemlerinde ortaya çıkan dengesiz voltaj sorunlarına odaklanıyordu. Intel'in paylaşımına göre bu süreçte dört ana sorun tespit edildi ve her birine yönelik farklı düzeltmeler sunulmuş durumda;

Anakartların Güç Dağıtım Ayarları: Intel'in varsayılan ayar önerileri uygulanarak bu sorun giderildi. eTVB Mikro Kod Algoritması: Bu algoritma, i9 işlemcilerin yüksek sıcaklıklarda dahi yüksek performans modunda çalışmasına neden oluyordu. 0x125 mikro kodu (Haziran 2024) ile bu sorun düzeltildi. SVID Algoritması ve Yüksek Voltaj İsteği: Yüksek frekans ve voltaj talebi "Vmin Shift" kaymasına sebep oluyordu. Ağustos 2024'teki 0x129 mikro kodu ile düzeltildi. Mikro Kod ve BIOS Hataları: Bu hatalar, sistemin boşta veya düşük aktivite durumlarında dahi yüksek voltaj talep etmesine neden oluyordu. 0x12B güncellemesi bu sorunu çözdü.

Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? Intel sözcüsü Thomas Hannaford, The Verge'e yaptığı açıklamada sorunun "Vmin Değişim Kararsızlığı" olduğunu doğruladı. Bunu, Vmin (minimum çalışma voltajı), seviyesinin zaman içinde kararsız hale gelmesi ve parçalara zarar vererek onları erken yaşlandırması olarak özetleyebiliriz. Ancak kötü olan şu ki, bundan etkilenip etkilenmediğinizi sağlayacak herhangi bir araç bulunmuyor.

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Diğer tarafta Intel Core Ultra 200 serisi işlemcilerin bu sorundan etkilenmediğini hatırlatalım. Ayrıca Intel, söz konusu düzeltmelerin dışında hala sorun yaşayan kullanıcıların, gerekli kontrolleri yaparak işlemci değişimi için müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelerini öneriyor. Bu süreçte Intel sorunlu modeller için iki yıllık ek bir garanti desteği sunacak.

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Intel doğruladı: Sorunlu işlemciler için artık güncelleme yok